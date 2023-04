Quartalszahlen Q1 2023: Das wird am Dienstag, dem 18. April wichtig

Nach einem wenig spektakulären Montag, was die gemeldeten Ergebnisse anbetrifft, starten die Märkte heute endgültig in die Berichtssaison.

Quartalszahlen am 18.April

Dabei stehen bereits vor Börseneröffnung in den USA (15:30 Uhr deutscher Zeit) wichtige Veröffentlichungen von Schwergewichten wie Pharmakonzern Johnson & Johnson, sowie den Banken Goldman Sachs und Bank of America an. Highlights nach Börsenschluss dürften dagegen Netflix und United Airlines sein.