Auch Hannover Rück verlässt Klimaclub Net-Zero Insurance Alliance

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re verlässt auch der drittgrößte Anbieter Hannover Rück die Klimaschutzinitiative unter dem Dach der Vereinten Nationen. Der Konzern habe den Austritt aus der Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) nach sorgfältiger Abwägung beschlossen, teilte er am Mittwoch in Hannover mit. Hannover Rück bleibe jedoch ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, den damit verbundenen Zielen und ihrer Unterstützung des Pariser Abkommens verpflichtet und ziele auf eine volle Klimaneutralität bis spätestens 2050 ab. Auch der schweizerische Versicherer Zurich hatte der Initiative zuletzt den Rücken gekehrt.

Auf der Mitgliederliste der NZIA stehen allerdings weiter große Versicherer, darunter Allianz aus München, die französische Axa , Generali aus Italien sowie der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re und Scor aus Frankreich.

Munich Re hatte in ihrer Begründung für den Rückzug auch kartellrechtliche Risiken angeführt, ohne dazu Details zu nennen. An den eigenen Klimaschutzzielen will das Unternehmen in Zukunft ebenfalls festhalten./stw/jha/he