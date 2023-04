SHOP APOTHEKE - Kurssprung nach Zahlen erreicht jetzt das Kursziel

Shop Apotheke Europe N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 89,280 € (XETRA)

Neben der Bodenbildung über dem Support bei 36,90 EUR und dem Anstieg über die Widerstandsmarken bei 65,40 und 74,16 EUR war auch die Veröffentlichung der Quartalszahlen und damit die Rückkehr auf den Wachstumspfad einer der Kurstreiber bei der Aktie von Shop Apotheke. Wie in der letzten stock3-PLUS-Analyse erläutert, hatte der damit erfolgte Ausbruch über das 61,8 %-Retracement der letzten großen Abwärtsstrecke aus dem Vorjahr bei 78,99 EUR den notwendigen Schwung entfaltet, um das Zwischentief aus dem Juli 2022 bei 85,86 EUR zu erreichen. Mehr zu unserem redaktionellen Premiumservice stock3 PLUS erfahrt Ihr hier.

Über 93,00 EUR ist das nächste Kaufsignal aktiv

Mittlerweile ist auch das Kursziel bei 93,00 EUR in Reichweite. Sollte die Marke überschritten werden, läge bei 95,00 - 95,60 EUR noch ein kleines Kurszielcluster, an dem eine Korrektur in Richtung 85,86 EUR folgen kann. Mittelfristig dürfte sich die Aktie von Shop Apotheke oberhalb von 93,00 EUR aber bis an den Widerstand bei 99,80 und das Hoch aus dem Mai 2022 bei 105,25 EUR nach oben schrauben.

Rückläufe bis 85,86 EUR wären aktuell unproblematisch. Erst bei Kursen unter 83,00 EUR wäre der Beginn einer größeren Korrekturphase zu erwarten, die dann aber durchaus bis 78,99 und darunter auf 74,16 EUR reichen kann.

