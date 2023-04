KB Home gibt Dividende für das zweite Quartal bekannt

Der amerikanische Baukonzern KB Home (ISIN: US48666K1097, NYSE: KBH) wird am 18. Mai 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,15 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Record date ist der 4. Mai 2023.

Somit werden weiterhin 0,60 US-Dollar auf das Gesamtjahr gerechnet ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 41,51 US-Dollar (Stand: 20. April 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,45 Prozent. Im Oktober 2020 erfolgte eine Anhebung der vierteljährlichen Dividende um 0,06 US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal (0,09 US-Dollar).

Im ersten Quartal (28. Februar) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 1,38 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,4 Mrd. US-Dollar), wie am 22. März 2023 mitgeteilt wurde. Dabei wurde ein Gewinn von 125,5 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 134,3 Mio. US-Dollar im Vorjahr erzielt. KB Home ist ein amerikanischer Baukonzern. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1957. Die Firma ist auf den Bau von Eigenheimen spezialisiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 30,33 Prozent im Plus (Stand: 20. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,37 Mrd. US-Dollar.

