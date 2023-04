Trading-Chance AMD: An dieser Supportzone könnten die Bullen zugreifen

Werbung

Bis zum 17. März lief ein Long-Trade auf AMD, dann hatten wir kurzfristig auf Short gedreht. Jetzt hat die wie erhofft eingetretene Korrektur die AMD-Aktie an eine Unterstützungszone geführt, an der das bullische Lager zugreifen müsste, wenn es stark genug ist. Da wäre also ein erneuter Switch der Position, jetzt wieder auf die Long-Seite, zu überlegen.

Am 2. Mai steht für den Chiphersteller Advanced Micro Devices, kurz AMD, die Bilanz des ersten Quartals auf dem Plan. Das wird eine spannende Sache, denn die Erwartungen sind schlecht, damit ist es entscheidend, ob die Hoffnungen im Vorfeld gering waren oder sich viele bessere Zahlen erhofften. Etwa zehn Prozent weniger Umsatz und ein halbierter Gewinn gegenüber dem ersten Quartal 2022, das ist die derzeitige Schätzung der Analysten. Und eine deutliche Besserung der Lage im Jahresverlauf, aber nicht vor dem zweiten Halbjahr. Zugleich hatte sich der Kurs bereits ein deutliches Stück vom Herbst-Tief 2022 entfernt. Muss das nicht zwangsläufig schiefgehen?

Die Analysten sind tendenziell optimistisch

Zwangsläufig keineswegs, denn diejenigen, die da seit Oktober zugegriffen hatten, haben zum einen die massiv abverkaufte Aktie eines Unternehmens eingesammelt, das kurzfristig Druck auf den Gewinn sieht, mittelfristig aber alles mitbringt, um schnell wieder an Stärke zu gewinnen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2022, die Anfang Februar kamen, waren bereits gut genug, um zuversichtlicher zu stimmen. Und die Analysten?

Die sind derzeit im Verhältnis 2:1 zwischen der Einstufung “Kaufen“ und „Halten“ geteilt, für den Ausstieg plädiert derzeit niemand. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 96 US-Dollar zwar nur leicht über dem aktuellen Kursniveau, aber für die Bullen spricht aktuell ja auch nicht nur die Chance auf höhere Unternehmensgewinne und tendenziell optimistische Experten, sondern auch Chart- und Markttechnik.

Überkaufter Level abgebaut, Supportzone erreicht

Nach dem kräftigen Anstieg in der ersten März-Hälfte hat die Aktie jetzt mehrere Wochen lang korrigiert, was den aktuell laufenden Short-Trade gut in die Gewinnzone befördert hat. Den Gewinn jetzt mitzunehmen und zurück auf die Long-Seite zu gehen, wird aus zwei Gründen interessant:

Quelle: marketmaker pp4

Zum einen ist durch diese mehrwöchige Konsolidierung das zuvor überkaufte Niveau der markttechnischen Indikatoren abgebaut worden, aktuell bewegt sich der im Chart mit abgebildete Stochastik-Oszillator im Bereich der überverkauften Zone. Zum anderen hat die AMD-Aktie jetzt eine durch die untere Begrenzung des im Januar etablierten Aufwärtstrendkanals verstärkte Supportzone erreicht, die zum einen eine gute Basis für das bullische Lager wäre, den Trend wieder in Schwung zu bringen und die zum anderen das Platzieren eines gezielt engen Stop Loss erlaubt.

Test der Supportzone mit engem Stopp zum Seitenwechsel nutzen

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 70,568 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,6. Den Stop Loss würden wir bei 84 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche bei einem aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0960 einem Kurs von ca. 1,10 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf AMD lautet HC4CGA.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 102,43 US-Dollar, 104,59 US-Dollar, 109,50 US-Dollar

Unterstützungen: 88,30 US-Dollar, 78,54 US-Dollar, 75,92 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Advanced Micro Devices (AMD)

Basiswert AMD WKN HC4CGA ISIN DE000HC4CGA3 Basispreis 70,568 US-Dollar K.O.-Schwelle 70,568 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 4,6 Stop Loss Zertifikat 1,10 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.