Wacker Neuson: Große Trendwende

Noch Ende 2021 markierte Wacker Neuson bei 30,90 Euro ein stolzes Verlaufshoch, musste sich dem anschließenden Abwärtsdruck aber geschlagen geben und fiel bis Ende September letzten Jahres auf einen Wert von gerade einmal 12,84 Euro zurück. Nach einer äußerst kurzen Bodenbildungsphase in diesem Bereich wechselte der Trend, bereits im November konnte der laufende Abwärtstrendkanal überwunden werden, dies verschaffte der Aktie Kursgewinne an 18,44, im März dieses Jahres dann über 20,50 Euro und im gestrigen Handel sogar auf 22,90 Euro. Damit liegt nun eine klare fünfwellige Impulswelle vor, allerdings hat sich das Papier auch an markante Widerstände aufwärts begeben.

Pullback interessant für Einstieg

Kurzzeitig könnte Wacker Neuson eine Konsolidierung beginnen, in einem ersten Schritt auf 21,20 und darunter in den Bereich um 19,64 Euro. Spätestens ab dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 18,57 Euro sollten aber wieder Käufer zurückkehren, eine Stabilisierung vollziehen und die übergeordnete Aufwärtsbewegung erneut vorantreiben. Ein unmittelbarer Anstieg wird nur sehr schwer zu bewerkstelligen sein, zwischen 22,95 und 23,60 Euro liegen äußerst hohe Hürden für das Papier vor. Zweifelsfrei wird die äußerst steile Rallye der letzten Wochen nicht ohne weiteres fortgesetzt werden können.