BVB-Aktie: Wochenenderfolg lässt Aktie fliegen

Den Erfolg des BVBs vom Wochenende feierten am Samstag nicht nur die Fans, sondern heute auch die Aktionäre mit einem Plus von 5,82 Prozent auf 4,28 EUR. Doch was ist der genaue Grund für den Kursanstieg?

Dortmund übernimmt Tabellenführung

Ursache für die Feierlaune bei Investoren ist höchstwahrscheinlich der Erfolg des Clubs am Wochenende, als man nach dem 4:0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt im Bundesliga-Abendspiel die Tabellenführung übernahm.

Vorangegangen war ein Patzer des Konkurrenten Bayern München, der nach bereits zuletzt schwachen Ergebnissen ein 1:3 gegen den FSV Mainz kassierte.

Chance auf höhere Umsätze

Allerdings winkt mit der Tabellenführung dem BVB nicht nur die Chance den Bayern die zehnte Meisterschaft in Folge zu vermiesen, sondern auch die Möglichkeit auf neue Sponsorenverträge und einen besseren Losplatz in dem europäischen Wettbewerb Champions League.

Zudem steht in der Bundesliga aktuell eine weitere Entwicklung im Raum. So sollen 15 Prozent der TV-Gelder als Rechte in den kommenden 20 Jahren an ein Private Equity Konsortium verkauft und damit 3 Mrd. EUR erzielt werden. In dieser Situation ist vor allem die Aufteilung der Gelder zwischen den Vereinen für den BVB entscheidend, diese Entscheidung könnte in naher Zukunft fallen.

Fazit:

Die Aktie des BVB steht heute dem sportlichen Erfolg der Mannschaft in Nichts nach. Allerdings sollten sich Investoren bewusst sein, dass der sportliche Erfolg und damit der Kursanstieg in den kommenden Wochen genauso schnell verfliegen kann, wie er durch den Patzer des FC Bayern gekommen ist. Anleger sollten deswegen, übrigens ebenso wie bei dem TV-Deal, abwarten und die Nachrichten der nächsten Wochen verfolgen.