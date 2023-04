Coca-Cola-Aktie: Quartalsergebnisse überzeugen

Am Montag vor Börsenbeginn in Amerika veröffentlichte Coca-Cola seine Quartalsergebnisse und seinen Ausblick für das restliche Geschäftsjahr. Das sind die Ergebnisse:

Quartalszahlen überzeugen

Die von dem Getränkehersteller für das erste Quartal 2023 gemeldeten Ergebnisse konnten die Schätzungen der Analysten, wie auch in den vergangenen Berichtsperioden, erneut überbieten. So meldete man für die Monate Januar bis März EPS in Höhe von 0,68 USD und lag damit 0,03 USD über den Erwartungen.

Kennzahl Gemeldet Erwartet Umsatz (in Mrd. USD) 11,00 10,78 EPS (in USD) 0,68 0,65

Auch beim Umsatz legte man stärker zu als zunächst angenommen. Mit 11 Mrd. USD übertraf man den Analystenkonsens um 220 Mio. USD. Damit wuchs man im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 4,8 Prozent, während das gesamte umgesetzte Volumen nur um drei Prozent zunahm.

Ausblick im Rahmen der Erwartungen

Während die Quartalszahlen die Erwartungen übertrafen, blieb man beim Ausblick für die kommenden drei Quartale des Geschäftsjahres 2023 eher konservativ.

So bestätigte Coca-Cola seine Jahresziele von sieben bis acht Prozent organischem Wachstum, sowie einer Zunahme des Ergebnisses von vier bis fünf Prozent.

Fazit:

Coca-Cola liefert also solide Ergebnisse und die Aktie legte im vorbörslichen Handel kurz nach der Veröffentlichung um 0,5 Prozent zu. Abzuwarten bleibt aber noch der um 14:30 Uhr deutscher Zeit beginnende Earnings Call, sowie die Reaktion der Märkte bei Handelsstart eine Stunde später.