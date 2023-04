Quartalszahlen Q1 2023: Das ist heute, am 24. April wichtig

Heute starten die Märkte in die wohl wichtigste Woche der Berichtssaison mit den Zahlen von Microsoft, Amazon, Alphabet & Co. Allerdings werden diese erst im Laufe der Woche publiziert. Aber auch am Montag gibt es Ergebnisse, auf die sich ein Blick lohnt.

Quartalszahlen am 24. April

So melden heute unter anderem vorbörslich Coca-Cola und Phillips ihre Quartalszahlen. Weitere Highlights dürften dazu noch die Ergebnisse von Hyundai und Whirlpool sein.