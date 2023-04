Sartorius - Das ging flott!

Die Anteilsscheine von Sartorius brachen nach den Quartalszahlen am Donnerstag kräftig ein und bestätigten damit die negative Einschätzung vom vergangenen Mittwoch:

Aus charttechnischer Sicht ist unterhalb von 396-400 EUR (Tagesschlusskurs !) der Weg des geringsten Widerstands klar südwärts in den Bereich 330-350 EUR. Solch eine Bewegung ist das favorisierte Szenario für die kommenden Tage und Wochen.

Zielzone erreicht

Die Aktie verlor am vergangenen Donnerstag mehr als 10 Prozent an Wert und rutschte am Freitag dann bis auf 332 EUR ab im Tagestief (XETRA) - damit wurde auch der untere Bereich der genannten Zielzone (330-350 EUR) abgearbeitet.

Aktuell läuft bereits schon ein Rebound auf den Kursrutsch, spätestens im Bereich 375 bis 380 EUR ist allerdings bereits schon wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen. Hier besteht aktuell kein erneuter Handlungsbedarf.