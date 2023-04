EQS-News: NextGen Food Robotics gibt die Entwicklung einer KI-betriebenen App bekannt

EQS-News: NextGen Food Robotics Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

NextGen Food Robotics gibt die Entwicklung einer KI-betriebenen App bekannt



25.04.2023 / 12:15 CET/CEST

NextGen Food Robotics gibt die Entwicklung einer KI-betriebenen App bekannt VANCOUVER, British Columbia –– NextGen Food Robotics Corp. (das „Unternehmen“ oder „NextGen“) (NEO: NGRB; Frankfurt: O83 WKN: A3D48V) freut sich, bekanntzugeben, dass das Unternehmen mit der Entwicklung einer KI-betriebenen mobilen App (der „App“) begonnen hat, um seine Geschäftsbereiche Ghost Kitchens und Lebensmittelherstellung zu unterstützen. Darüber hinaus hat NextGen seine eigene KI-Super-App für Essenslieferungen unter dem Codenamen ‚Lily‘ entwickelt, die auch als Sammler von Big Data fungiert. Die Kunden können die App herunterladen und ihre Essensbestellungen aufgeben, woraufhin die Bestellung in Ghost-Kitchen-Einrichtungen von NextGen zubereitet wird. Das Unternehmen beabsichtigt letztendlich überall dort, wo dies gesetzlich zulässig ist, Bestellungen durch Drohnen der Einrichtungen ausliefern zu lassen, was die Notwendigkeit von Fahrern hinfällig machen würde. Wenn Kunden über die App bestellen, sammelt NextGen diese Daten und kann Empfehlungen zu den Trends auf dem Lebensmittelmarkt abgeben, was für Lebensmittelhersteller sehr wertvolle Informationen darstellt. Diese Daten können an Lebensmittelhersteller verkauft werden, um ihre Produktion zu optimieren, so dass für sie bei der Einführung neuer Lebensmittelkategorien ein geringeres Risiko besteht. Die Kundendaten sind geschützt; den Lebensmittelherstellern werden nur Trends verkauft. Die Lily-App ist so hochentwickelt, dass sie schließlich damit beginnen kann, verschiedene tägliche Mahlzeiten zu empfehlen, und die Nutzer können sogar eine Autopilot-Funktion einsetzen, durch die sie es der App einfach erlauben können, selbstständig gewählte Mahlzeiten an den Nutzer zu liefern. Diese Funktion wäre erst verfügbar, nachdem der Nutzer eine ausreichende Anzahl manueller Bestellungen getätigt hat, damit die App seine Vorlieben erlernen kann. Die Nutzer können sich für ein automatisch gewähltes Frühstück, Mittag- oder Abendessen oder die automatisierte Lieferung aller drei Mahlzeiten an den Nutzer entscheiden. Die App wird außerdem über die Fähigkeit verfügen, die Lebensmitteleinkäufe der Nutzer selbstständig durchzuführen. Der Nutzer müsste lediglich die automatische Lebensmitteleinkauf-Funktion ankreuzen und die Lieferungen würden wöchentlich an den Nutzer geliefert, ohne dass er einen Gedanken daran verschwenden muss. Diese App wird das Leben von Eltern und aktiven Personen, die wenig Zeit zum Kochen und Einkaufen von Lebensmitteln haben, auf nie dagewesene Weise revolutionieren und ihnen mehr Zeit für die Dinge schenken, die ihnen am wichtigsten sind. Besuchen Sie gerne die Website des Unternehmens unter: www.nextgenai.ca Das Unternehmen geht davon aus, dass die erste Version der App bis zum 15. Mai 2023 fertiggestellt und einsatzbereit sein wird. Über NextGen Food Robotics NextGen Food Robotics ist ein KI-betriebener automatisierter Co-Packer für Lebensmittel, Lebensmittelhersteller und Ghost-Kitchen-Betreiber. Für Investorenanfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Paul Rivas, Chief Executive Officer 1 (236) 471-1357 paul@nextgenai..ca www.nextgenai.ca Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden im Allgemeinen durch Begriffe wie „glauben“, „prognostizieren“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Zukunft“, „Gelegenheit“, „Plan“, „könnte“, „sollte“, „wird“, „würde“ und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet. In der vorliegenden Pressemitteilung gehören dazu Aussagen bezüglich: (i) der Entwicklung der Lilly-App und des Zeitplans für deren Entwicklung und Fertigstellung; (ii) der Merkmale und Funktonen der Lilly-App; und (iii) der Nützlichkeit der Lilly-App für die Unternehmenskunden aus dem Bereich der Lebensmittelherstellung. Das Unternehmen ist zwar überzeugt, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen derartige zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, dennoch sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass diese sich als richtig herausstellen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen, beinhalten sie naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten. Viele Faktoren können dazu führen, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Hinweis ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung werden gemäß dem aktuellen Stand zum Datum der Veröffentlichung vorgenommen und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch die einschlägigen Gesetze vorgeschrieben ist. Weder die Neo Exchange noch die Selbstregulierungsorganisation IIROC übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

