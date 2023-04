Kreditkarten-Riese Visa steigert Gewinn und Erlöse kräftig

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Dank ausgabefreudiger Kreditkartenkunden verdient der US-Finanzkonzern Visa weiter glänzend. Im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende März) stieg der Gewinn im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar (3,9 Mrd Euro), wie der Mastercard-Rivale am Dienstag nach US-Börsenschluss bekanntgab. Die Erlöse nahmen um elf Prozent auf 8,0 Milliarden Dollar zu.

Trotz hoher Inflation und anhaltenden Konjunkturrisiken wuchs Visas Zahlungsvolumen um zehn Prozent. Vor allem das internationale Geschäft legte überraschend stark zu - hier betrug das Plus 24 Prozent. Die Quartalszahlen fielen auch insgesamt deutlich besser aus als von Analysten erwartet. Das kam an der Wall Street gut an: Visas Aktien stiegen nachbörslich zunächst um rund zwei Prozent./hbr/DP/zb