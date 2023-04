Trading-Chance NEL ASA: Jetzt Long abgreifen?

Werbung

Das norwegische Unternehmen NEL entwickelt Technologien rund um das Thema Wasserstoff. Wird das die Technologie der Zukunft und aus dem noch relativ kleinen Unternehmen einmal ein Riese? Noch ist das offen … aber schon jetzt erfreut sich NEL großer Aufmerksamkeit bei den Tradern. Das führt zu einer immens breiten Trading-Spanne … an deren unterem Ende die Aktie jetzt angekommen ist: Eine Trading-Chance Long.

Vorweg ein kurzer Hinweis zur gestrigen Trading-Chance auf intuitive Surgical: Uns ist hier ein Fehler unterlaufen, der aufgelistete Optionsschein war ein Call und nicht, wie es sein sollte, ein Put. Der Fehler ist jetzt korrigiert, aber hier noch einmal zur Sicherheit: Richtig ist die WKN HC61YZ, wie es jetzt auch im Artikel korrigiert wurde.

NEL ASA ist ein Technologieunternehmen, das schon immer mit Wasserstoff zu tun hatte und durch seinen Schwerpunkt auf der Entwicklung spezieller Technologien eher klein geblieben ist. Doch der Wasserstoff als spannendes Element für den Energiesektor bietet Chancen, daher ist die Aktie für viele Anleger ein spannendes Investment. Noch allerdings schlägt sich das nicht in der Bilanz von NEL nieder:

Die bislang letzten Bilanzzahlen waren eine Enttäuschung, aber …

Ende Februar kamen die bislang jüngsten Zahlen von NEL. Im vierten Quartal 2022 lief es beim Umsatz wie in den vergangenen Jahren immer: Er stieg, und das mit +67 Prozent zum Vorjahreszeitraum kräftig. Aber der Verlust fiel im Gegenzug größer aus als gedacht. Der Weg in die Gewinnzone bleibt damit steinig und wohl auch lang. Derzeit rechnen die Analysten im Schnitt nicht damit, dass NEL vor 2026 Gewinne machen wird. Nichtsdestotrotz ist diese Perspektive eben da … und das stimmt so manchen Experten positiv.

Die Spanne der Kursziele für NEL ASA ist breit, das niedrigste Ziel liegt bei 6 norwegischen Kronen, das höchste bei 25 Kronen. Umgerechnet auf Euro wäre das eine Spanne zwischen 0,51 und 2,13 Euro (eine norwegische Krone entspricht momentan etwa 0,085 Euro). Aber der Schnitt liegt um 1,32 Euro, also weit höher als der derzeitige Kurs. Und wenn man sich den Chart ansieht, stellt man fest:

… das Chartbild bietet den Bullen Chancen

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt ziemlich genau in der Mitte der immens breiten Handelsspanne der Aktie, in der sie seit Anfang 2022 immer wieder auf und ab pendelt. Zugleich findet sich knapp darüber die 200-Tage-Linie, die diese Spanne quasi in zwei Hälften teilt. Die Kursziele bewegen sich momentan wenig, d.h. die Aktie war zuletzt mehrfach in etwa genauso weit über dieses Konsens-Ziel hinaus gelaufen, wie sie es unterschritten hat. Was indiziert:

Quelle: marketmaker pp4

Hier spielen die Chart- und Markttechnik und mit ihnen das kurzfristige Trading derzeit eine entscheidende Rolle. Und damit hätte man jetzt, am unteren Ende der Kernzone der Trading-Range und bei klar überverkaufter Markttechnik, eine interessante Chance, mit nicht zu hohem Hebel, der einen sinnvollerweise Ausreißer zulassenden Stop Loss ermöglicht, auf der Long-Seite aktiv zu werden.

Am unteren Ende der Trading-Range auf die Long-Seite setzen

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 0,619 Euro aktuell einen Hebel von 2,1 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 0,86 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 0,24 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf NEL ASA lautet HG6A95.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 1,38 Euro, 1,74 Euro, 1,89 Euro

Unterstützungen: 1,05 Euro, 0,94 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf NEL ASA

Basiswert NEL WKN HG6A95 ISIN DE000HG6A953 Basispreis 0,619 Euro K.O.-Schwelle 0,619 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,1 Stop Loss Zertifikat 0,24 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

