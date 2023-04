ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Atoss Software auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Atoss Software nach Zahlen zum ersten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 191 Euro belassen. Der Software-Entwickler habe in allen Belangen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen eines starken Cloud-Geschäfts sei der Anteil der wiederkehrenden Umsätze um mehr als ein Drittel gestiegen, sie machten nunmehr 57 Prozent der gesamten Umsätze aus. Die Abstufung erklärte die Expertin damit, dass die hohe Bewertung dem Aktienkurs nurmehr begrenztes Aufwärtspotenzial lasse./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 08:25 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2023 / 08:26 / MESZ