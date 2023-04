EQS-News: Instone Real Estate Group SE gibt Wechsel im CFO Ressort bekannt

EQS-News: Instone Real Estate Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Instone Real Estate Group SE gibt Wechsel im CFO Ressort bekannt



26.04.2023 / 17:35 CET/CEST

Instone Real Estate Group SE gibt Wechsel im CFO Ressort bekannt

Aufsichtsrat beruft David Dreyfus als neuen CFO. David Dreyfus ist derzeit Senior Partner der Corporate Finance Beratung Lilja & Co Essen, 26. April 2023: Der Aufsichtsrat der Instone Real Estate Group SE hat der Bitte des derzeitigen CFO, Foruhar Madjlessi, nach vorzeitiger Beendigung seines ursprünglich bis Ende 2026 laufenden Vorstandsvertrages zugestimmt. Foruhar Madjlessi hat sich entschlossen seinen Lebensmittelpunkt aus privaten Gründen zu verlagern und verlässt deshalb zum 31. Juli 2023 das Unternehmen. Die Aufhebung erfolgt im besten gegenseitigen Einvernehmen. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat David Dreyfus zum 1. September 2023 als neuen CFO in den Vorstand der Gesellschaft berufen. David Dreyfus verfügt über mehr als 28 Jahre Corporate Finance und Kapitalmarkterfahrung aus Positionen als Director bei Lazard und zuletzt als Senior Partner des Beratungshauses Lilja & Co. Neben zahlreichen weiteren M&A- und Kapitalmarkttransaktionen hat David Dreyfus Instone bereits in der Vorbereitung sowie der Durchführung vom Börsengang in den Jahren 2017 und 2018 beraten und ist deshalb mit dem Unternehmen bestens vertraut. „Der gesamte Aufsichtsrat der Instone Real Estate Group SE freut sich, mit David Dreyfus einen versierten Corporate Finance Spezialisten als CFO gewonnen zu haben, der zugleich mit dem Unternehmen aus seiner Beratungstätigkeit bereits eng vertraut und dem Vorstand sowie zahlreichen Instone Kollegen aus der direkten Zusammenarbeit bestens bekannt ist“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Brendgen. „David Dreyfus ist mit seiner Finanzierungs- und Kapitalmarktexpertise die ideale Ergänzung des bestehenden Vorstandsteams und konnte Vorstand und Aufsichtsrat im Rahmen eines kompetitiven Auswahlprozesses gegen ein starkes Feld von Mitbewerbern von sich überzeugen“, so der Aufsichtsratsvorsitzende weiter. „Zugleich bedanke ich mich im Namen des gesamten Aufsichtsrates bei Foruhar Madjlessi für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie die hervorragende Arbeit während seiner Amtszeit“, so Stefan Brendgen weiter. „Foruhar Madjlessi konnte in den vergangenen Jahren für das Unternehmen wertvolle Beiträge leisten. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm persönlich und beruflich alles Gute.“ Kruno Crepulja, CEO, ergänzt: „Ich freue mich über die hochkarätige Neubesetzung der CFO Position. David Dreyfus hat seine Fähigkeiten und seinen Mehrwert für Instone als Corporate Finance Berater bereits in der Vergangenheit eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Seine detaillierten Kenntnisse des Unternehmens sichern darüber hinaus den nahtlosen Übergang der CFO Verantwortung in anspruchsvollen Zeiten.“ Kruno Crepulja weiter: „Zugleich gilt, auch im Namen meines Vorstandskollegen Andreas Gräf, unser Dank Foruhar Madjlessi. Er hat während seiner Zeit als CFO wesentliche Akzente gesetzt und durch seine Arbeit zu der heutigen finanziellen Stärke des Unternehmens mit beigetragen. Für seinen weiteren Weg begleiten ihn unsere besten Wünsche.“ Über Instone Real Estate Instone Real Estate ist einer der führenden Wohnentwickler Deutschlands und im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In über 30 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind 488 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 31. Dezember 2022 umfasste das Projektportfolio 52 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 7,7 Milliarden Euro und 16.209 Einheiten.

