HelloFresh-Aktie: Chartcheck vor den Quartalszahlen

Der Kochboxen-Lieferdienst HelloFresh kommt morgen mit seinem Zahlenwerk für das abgelaufene Trimester? Wie ist die Aktie vorab aus charttechnischer Sicht einzuschätzen und wo liegen die Risiken?

Läuft die Erholung zunächst aus?

Nach einem eher unschönen Jahresauftakt und einem Kursrückgang unter das Tief aus der Corona-Pandemie vom März 2020 (knapp oberhalb der 16 EUR-Marke) - feierten die Käufer in den vergangenen Wochen ein beeindruckendes Comeback.

Ausgehend vom Jahrestief um 15,42 EUR am 20. März konnte der Wert in der Spitze knapp 70 Prozent an Wert hinzugewinnen. Größere Kursausschläge auf der Oberseite sind somit eher unwahrscheinlich, da dürfte bereits einiges eingereist worden sein, zumal knapp oberhalb des aktuellen Kursniveaus der viel beachtete EMA200 (fungiert aktuell als Widerstand) notiert.

Somit muss nach den morgigen Quartalszahlen tendenziell mit Gewinnmitnahmen in den Bereich 21,50 bis 22,50 EUR gerechnet werden. Eine Bewegung in den genannten Bereich ist das favorisierte Szenario für die kommenden Tage und Wochen. Lediglich ein Tagesschlusskurs oberhalb von 26,20 EUR macht dieses Szenario hinfällig.