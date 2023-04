Tagesausblick für 27.04.: DAX ignoriert gute Nachrichten. Microsoft und Vonovia gefragt.

Die US-Tech-Konzerne haben gestern geliefert. Zudem hat sich die Stimmung der Verbraucher nach Angaben des GfK-Konsumklimaindex deutlich aufgehellt. Dennoch konnten die guten Nachrichten den Märkten keinen Schwung geben. Vielmehr tauchte der DAX® zeitweise auf 15.700 Punkte nach unten.

Dabei half auch die weitere Entspannung an den Anleihemärkten nichts. Sowohl die 2-jährigen- als auch die 10-jährigen Staatspapiere haben sich im Tagesverlauf erholt. Die Renditen gaben somit erneut nach. In den USA fiel die Rendite 2-jähriger Staatsanleihen unter die Marke von vier Prozent. Am 8. März 2023 markierte die Rendite mit 5,08 Prozent ein mehrjähriges Hoch. Die Edelmetalle konnten aus dieser Entwicklungen kein Kapital schlagen. Die Notierungen für Gold und Silber stagnierten auf ihren jeweiligen Niveaus. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil fiel hingegen weiter. Heute wurde die Marke von 80 US-Dollar unterschritten.

Unternehmen im Fokus

Beiersdorf bestätigte die Anfang des Monats gemeldeten Eckdaten. Auf Grund des zweistelligen Umsatzanstiegs wurde die Prognose für das Gesamtjahr bereits erhöht. Eckert & Ziegler erwirtschaftete den veröffentlichten Eckdaten zufolge in Q1 ein Umsatzplus von rund 16 Prozent. Allerdings sank der Überschuss um rund 29 Prozent. Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines hat das operative Ergebnis im abgelaufenen Quartal um 62 Prozent gesteigert und bestätigte damit die Eckdaten von vergangener Woche. Puma hat den Umsatz im ersten Quartal um 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Erwartungsgemäß gab der operative Gewinn vor Steuern und Zinsen beim Sportartikelhersteller hingegen nach. Der Duftstoff- und Aromahersteller Symrise hat den Umsatz im ersten Quartal um 12,8 Prozent gegenüber Q1 2022 gesteigert und damit die Schätzungen der Experten übertroffen. Teamviewer profitiert von positiven Analystenkommentaren. Vonovia verkauft eine Minderheitsbeteiligung an einem Immobilienportfolio für rund eine Milliarde Euro. Gestern Abend überraschte Alphabet mit starken Zahlen und einem neuen Aktienrückkaufprogramm. Microsoft steigerte den Umsatz in Q1 um rund sieben Prozent und den Gewinn um rund neun Prozent. Wachstumstreiber war einmal mehr das Cloudgeschäft. Die Aktie sprang daraufhin auf neues Jahreshoch. Großbritanninen blockiert die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft.

Morgen melden unter anderem Amazon, BASF, Delivery Hero, Deutsche Bank, Fielmann, flatexDEGIRO, Hella, HelloFresh, Intel, Kion, Linde, Nemetschek, Pernod Ricard, Sanofi, Totalenergies, T-Mobil US und Unilever (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. BASF, Continental, Deutz und GEA Group laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

Wichtige Termine