Amazon mit starken Zahlen aber schwachem Ausblick, DAX-Respekt, Crowdstrike

Die Finanzmärkte blicken weiter gespannt auf die Quartalszahlen. Während in Deutschland beispielsweise eine BASF bereits Dividende ausschüttet, melden in den USA die großen Technologiekonzerne ihre Quartalszahlen, gestern mit einer Amazon. Diese schauen wir uns gleich mit dem Händler Mischa genauer an.

Zunächst gilt der Blick dem DAX, der am Morgen seinen Jahreshochs sehr nah kam. Doch diese Bewegung wurde dort gestoppt und kehrte sich um. Zum Mittag testen wir erneut die 15.700er-Region und umrahmen damit den volatilsten Handelstag des Monats. Was sind die Treiber?

Sicherlich spielte Amazon indirekt eine Rolle, denn der erste Effekt auf die Quartalszahlen war eine sehr positive Reaktion. Sie drehte sich, als im Analystencall der Börsengang der Sparte AWS in Frage gestellt wurde. Dies gilt als einer der Haupttreiber im Konzern was Gewinne angeht. Entsprechend schnell waren die vorbörslichen Gewinne wieder weg und damit auch die 100-Euro-Marke im Chartbild.

Zweiter Wert mit einer Kehrtwende am Abend war Crowdstrike. Hier sind sogar die ganzen Gewinne des Kalenderjahres von 20 Prozent nun in Gefahr. Das Wachstum lässt spürbar nach, was auch beim dritten Wert, der Snap Inc als Betreiber der Snapchat-App, zu spüren ist. Insgesamt ist dies als Impulsgeber für den gesamten Werbemarkt zu sehen, über den bereits Google mit YouTube am Mittwochabend klagte.

Die volkswirtschaftlichen Daten zum Bruttoinlandsprodukt verarbeiteten wir in diesem Video tagesaktuell ebenfalls und wünschen Ihnen somit ein angenehmes verlängertes Wochenende.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.