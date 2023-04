Baloise veröffentlicht Bericht über die Finanzlage und weist SST-Quote von 240% aus

Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Basel, 28. April 2023. Bericht über die Finanzlage veröffentlicht: Baloise weist für die Gruppe eine hervorragende Solvenzquote von 240% (Vorjahr: 220%) aus. Baloise veröffentlicht den Bericht über die Finanzlage und damit auch ihre Solvenzquote unter den Bedingungen des Prüfinstruments «Schweizer Solvenztest» (SST). Der Stichtag der Solvenz-Berechnungen ist der 1. Januar 2023. Baloise weist für die Gruppe in der Berichtsperiode 2022 eine ausgezeichnete Solvenzquote von 240% aus. Die beiden Schweizer Versicherungsgesellschaften Baloise Leben AG und Baloise Versicherung AG zeigen jeweils exzellente Quoten von 230% beziehungsweise 226%. Baloise unterstreicht mit der hohen Solvenzquote erneut ihre nachhaltig starke Kapitalisierung. Über untenstehenden Link kann der gesamte Bericht über die Finanzlage von Baloise in deutscher Sprache als PDF heruntergeladen werden. Das Dokument «Auf einen Blick» zeigt zusammengefasst die wichtigsten Ergebnisse auf einer Seite. Bericht über die Finanzlage Wichtige Daten Mittwoch, 3. Mai 2023: Ex-Dividenden-Datum

Ex-Dividenden-Datum Freitag, 5. Mai 2023: Dividendenfälligkeit

Dividendenfälligkeit Donnerstag, 29. Juni 2023: IFRS 17/9 Transition Information

IFRS 17/9 Transition Information Mittwoch, 20. September 2023: Semesterabschluss 2023

Semesterabschluss 2023 Donnerstag, 16. November 2023: Zwischenmitteilung 3. Quartal 2023 Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen, ergänzt um eine Vielzahl an innovativen Services rund um die Bedürfnisse Wohnen und Mobilität, gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit rund 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2022 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.8 Mrd. und einen Gewinn von CHF 548 Mio. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

