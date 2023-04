EQS-News: DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2022 und startet mit neuem Produkt ins neue Jahr

EQS-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2022 und startet mit neuem Produkt ins neue Jahr



28.04.2023 / 18:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2022 und startet mit neuem Produkt ins neue Jahr Anstieg des Rohergebnisses auf über EUR 10 Mio.

Konzernergebnis vor Steuern mit EUR 6,3 Mio. über Vorjahresniveau

Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 mit neuem Produkt Trading Köln, 28. April 2023 – Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat heute den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht. Auf operativer Ebene realisierte die DF-Gruppe im Berichtszeitraum ein Geschäftsvolumen von EUR 145,8 Mio. (Vorjahr: EUR 199,0 Mio.). Der Rückgang ist primär auf die Einstellung des Administrative Services in 2021 und das rückläufige Volumen im Factoring-Geschäft zurückzuführen. Als stabiles Ertragselement erwies sich erneut das Geschäftsfeld Marketing Services, das mit Provisionserträgen in Höhe von EUR 10,1 Mio. nach EUR 9,2 Mio. im Vorjahr wesentlich zu den Gesamterträgen in Höhe von EUR 11,1 Mio. (Vorjahr EUR 10,0 Mio.) beitrug. Das Rohergebnis betrug EUR 10,6 Mio. nach EUR 9,3 Mio. im Vorjahr. Dies ist vor allem auf die gestiegenen Provisionserträge bei gleichzeitig rückläufigen transaktionsbezogenen Aufwendungen zurückzuführen. Das Ergebnis vor Steuern konnte gemäß den im September 2022 angepassten Erwartungen der Gesellschaft um 15,8 % von EUR 5,5 Mio. im Vorjahr auf EUR 6,3 Mio. gesteigert werden. Das Konzernergebnis nach Steuern reduzierte sich von EUR 6,8 Mio. auf EUR 5,4 Mio., was auf den Wegfall des Steuereffekts des Vorjahres, resultierend aus der Aktivierung latenter Steueransprüche für den Vortrag noch nicht genutzter steuerlicher Verluste, zurückzuführen ist. „Im Jahr 2022 ist es der DF-Gruppe erneut gelungen, ihr Geschäft auszubauen und erfolgreich weiterzuentwickeln. Die Erweiterung des bestehenden Produktportfolios um das Factoring-Geschäft, das durch die Tochtergesellschaft in Prag angeboten wird, und die Wiederaufnahme des Forfaitierungsgeschäfts haben sich im vergangenen Jahr weiter bewährt. Zudem gibt uns unser Produkt Marketing Services ordentlich Rückenwind.“, kommentiert Dr. Behrooz Abdolvand, Vorstandsvorsitzender der DF Deutsche Forfait AG. Nach dem Bilanzstichtag wurde das neue Produkt „Trading“ in das Portfolio der DF-Gruppe aufgenommen. Hier tritt die DF-Gruppe unter Wahrung der geltenden Compliance-Anforderungen als Händler auf und steht mit den jeweiligen Kunden im direkten Kontakt. Das Produkt wird vornehmlich in der Region Naher und Mittlerer Osten angeboten und beschränkt sich bislang auf den Handel mit Nahrungsmitteln. Unter der Voraussetzung, dass in den kommenden Monaten die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen insbesondere in der Zielregion stabil bleiben und die negativen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs nicht zunehmen, erwartet die DF-Gruppe im Geschäftsjahr 2023, vor allem auch unter Berücksichtigung der Ergebnisbeiträge aus dem neuen Produkt Trading, ein im Vergleich zum Vorjahr steigendes Rohergebnis sowie ein Konzernergebnis vor Steuern im mittleren einstelligen Prozentbereich. Der Geschäftsbericht 2022 der DF Deutsche Forfait AG steht auf der Website des Unternehmens unter https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/ zur Verfügung. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung, ihrem ausgeprägten Netzwerk und ihrer umfassenden Compliance-Expertise bietet die DF-Gruppe ihren Kunden die passende Produktlösung. Kontakt: DF Deutsche Forfait AG

Gustav-Heinemann-Ufer 56

50968 Köln

T +49 221 97376-0

E investor.relations@dfag.de

http://www.dfag.de Investor Relations / Presse: Stefanie Eberding

T +49 221 97376-61

E investor.relations@dfag.de

28.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com