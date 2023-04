Ist Meta Platforms jetzt noch ein „good Value“?!

Meta Platforms (WKN: A1JWVX) war in letzter Zeit hin und wieder eine Value-Aktie, oder ein fairer Wert, den man zu einem fairen Preis kaufen könnte. Nicht zuletzt ist die Aktie aufgrund dessen bereits wieder um 88 % im Börsenjahr 2023 gestiegen. Smarte Investoren, die ein, zwei Monate früher gekauft haben, konnten sogar einen Kursverdoppler feiern.

Aber werfen wir jetzt einen Blick auf die aktuellen Quartalszahlen und die derzeitige Bewertung. Sowie auf andere Faktoren, um herauszufinden: Ist Meta Platforms jetzt noch ein gutes Wertversprechen für Value-Investoren?

Meta Platforms: Eine Value-Aktie?

Grundsätzlich hat Meta Platforms noch einige Value-Vorzüge zu bieten. So zum Beispiel ein gigantisches Ökosystem mit 3,02 Mrd. täglichen Nutzern und 3,81 Mrd. monatlichen Usern. Insgesamt wuchs der Umsatz in einem soliden ersten Quartal um 3 % auf 28,65 Mrd. US-Dollar. Währungsbereinigt hätte das Wachstum sogar bei 6 % im Jahresvergleich gelegen.

Allerdings ist das nur die eine Seite der Medaille. Meta Platforms musste beim Nettoergebnis ein rückläufiges Zahlenwerk und einen Wert von 2,20 US-Dollar verkraften. Das entsprach einem Rückgang von 24 % im direkten Jahresvergleich. Dennoch: Es bleibt ein solides, profitables Unternehmen, wenn wir bedenken, wie stark das Management derzeit ins Metaversum investiert.

Meta Platforms könnte grundsätzlich noch andere Value-Vorzüge vorweisen. Die langfristige Verschuldung ist mit knapp unter 10 Mrd. US-Dollar vergleichsweise gering. Außerdem besitzt der Konzern über 37 Mrd. US-Dollar in Cash oder kurzfristig verfügbaren Mitteln. Das heißt, bilanzielle Qualität und Stabilität ist gegeben. Auch aufgrund dessen setzt das Management auf Aktienrückkäufe. Im ersten Quartal sind für 9,22 Mrd. US-Dollar eigene Aktien gekauft und eingezogen worden. Weitere 41,7 Mrd. US-Dollar stehen noch für Aktienrückkäufe zur Verfügung, was das Ergebnis je Aktie mittelfristig steigern sollte. Und entsprechend den Wert, den jede ausstehende Aktie verbrieft, erhöht.

Insgesamt sehen wir einen Konzern, der ein moderates Wachstum besitzt, der sich jedoch in einer Transformation befindet, wodurch die Ergebnisse rückläufig sind. Unternehmensorientierte Qualität existiert jedoch in Form einer starken Wettbewerbsposition im Bereich der sozialen Medien. Das könnte, wenn die Bewertung stimmt, nicht unattraktiv sein.

Was macht die Bewertung …?!

Wenn wir uns die Aktie von Meta Platforms jetzt ansehen, so blicken wir auf einen Aktienkurs von ca. 240 US-Dollar. Gemessen an 2,20 US-Dollar Nettoergebnis in Q1 ergibt das hochgerechnet ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 27,3. Wirklich teuer erscheint das nicht. Günstiger könnte es werden, wenn die Investitionen vorbei sind und das Management wieder die 13,99 US-Dollar erreicht. Unter dieser Prämisse läge das KGV bei gerade einmal knapp über 17.

Es gibt ein wenig Unsicherheit bei Meta Platforms rund um das Metaverse, rund um Wettbewerber und die Richtung, die soziale Medien einschlagen. Die Quartalszahlen für das erste Quartal zeigen jedoch eine wachsende Nutzerbasis, ein profitables Unternehmen und ein moderat wachsenden Gesamtkonzern. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen für einen weiterhin führenden Akteur, der zudem mit einem mittelfristigen KGV von ca. 17 bewertet sein könnte, aber im Moment auf ein KGV von 27 kommt. Ob das ausreichend Value für dich ist, entscheide am besten selbst.

Der Artikel Ist Meta Platforms jetzt noch ein „good Value“?! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Meta Platforms. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Meta Platforms.

