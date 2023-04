KORREKTUR: T-Mobile US enttäuscht mit Quartalsentwicklung

(Berichtigung der am 27. April gesendeten und am Freitag um 5.15 Uhr wiederholten Meldung: Korrigiert wird im ersten Absatz die Zahl und Art des genannten Vertragskundenzuwachses im ersten Quartal, es handelt sich um einen Anstieg um 538 000 bei der Anzahl von Telefonvertragskunden.)

BELLEVUE (dpa-AFX) - Die Telekom-Tochter T-Mobile US rechnet mit mehr Neukunden als bisher. Der Nettovertragskundenzuwachs insgesamt dürfte im laufenden Jahr bei 5,3 bis 5,7 Millionen liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Bellevue mit. Im ersten Quartal erzielte T-Mobile bei Telefonvertragskunden ein Plus von 538 000. Analysten hatten allerdings mehr erwartet, der Aktienkurs sackte im nachbörslichen Handel um zwei Prozent ab.

Dazu beigetragen haben dürfte auch die Umsatzentwicklung. Die Erlöse sanken im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent auf 19,6 Milliarden US-Dollar. Experten hatten mit einem geringeren Rückgang gerechnet. Der Gewinn legte unter dem Strich dank geringerer Fusionskosten und einer günstigeren Steuerentwicklung um 172 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar zu./he/DP/men/stk