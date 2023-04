VARTA - Prognosesenkung noch vor den Zahlen

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 24,260 € (XETRA)

"Das Schlechte kommt oft zum Schluss" schrieb ich erst am Mittwoch und meinte einmal mehr die Varta-Aktie. Und nein, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass die Überschrift heute erneut zum Schluss der Handelswoche passen würde. Denn nur zwei Tage nach den vorläufigen Horrorzahlen für 2022 schickt das Management die Aktie mit einer Senkung der Prognose für 2023 weiter in den Keller.

So passen die Verantwortlichen die Jahresprognose von einem Umsatz zwischen 850 und 880 Mio. EUR nun auf eine neue Spanne zwischen 820 und 870 Mio. EUR an. Das bereinigte EBITDA soll mindestens auf dem Vorjahresniveau liegen. Der Grund für die Revidierung läge in einer "unsicheren Marktentwicklung und daraus resultierend volatilen prognostizierten Abnahmemengen seitens der Kunden". Die Aktie bricht aktuell um rund 8 % ein. Heute Abend wird Varta den Geschäftsbericht für 2022 vorlegen.

Fazit: Wie stock3 bereits wiederholt angemerkt hat, ist eine schnelle operative Erholung bei Varta nicht in Sicht. Die Konsensprognosen werden weiter sinken, Warburg hatte in dieser Woche ja schon den Anfang gemacht.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mio. EUR 806,91 868,65 962,82 Ergebnis je Aktie in EUR -0,94 -0,38 0,48 Gewinnwachstum - - KGV - - 46 KUV 1,1 1,0 0,9 PEG 1,0 neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

