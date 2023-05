6 Metaversum-Themen für Innovation und Wertzuwachs





Für ein allumfassendes Metaversum reichen unsere derzeitigen Computer- und Netzwerkkapazitäten bei Weitem nicht aus. Daraus ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für Anleger, in Unternehmen zu investieren, die an Lösungen für dieses Problem arbeiten. Beschränkungen bei der Grafikauflösung und der Anzahl von Nutzern in einer virtuellen Welt beispielsweise eröffnen erhebliche Geschäftschancen für Firmen, die leistungsfähigere Grafikprozessoren und Dienstleistungen rund um die dreidimensionale Wiedergabe anbieten. Lange Latenzzeiten und geringe Bandbreiten machen deutlich, dass neben dem Cloud- und 5G-Ausbau auch eine verbesserte dezentrale Datenverarbeitung, Stichwort Edge Computing, erforderlich ist. Die bislang vielleicht noch größte Beschränkung betrifft den Zugang zum Metaversum, der heute in erster Linie über die Bildschirme von Tablets, Smartphones und PCs erfolgt. Das lässt reichlich Spielraum für Wachstum bei Technologien der erweiterten und virtuellen Realität und der nächsten Welle der haptischen Erfahrung in digitale Welten.





In sechs Schlüsselbereichen sehen wir die spannendsten Chancen für Innovation und Wertschöpfung:





Metaverse-Plattformen. Metaverse-Platformen bieten die Infrastruktur und Werkzeuge, um virtuelle Welten und Erlebnisse zu erschaffen, zu betreiben und mit ihnen Geld zu verdienen. Designer und Entwickler können auf diesen Plattformen virtuelle Umgebungen schaffen und verändern. Nutzern und Nutzerinnen bieten sie Zugang und Räume, um miteinander zu agieren.





Soziale Medien 2.0. Über soziale Medien können Nutzer sich vernetzen, kommunizieren und interagieren. Um ein stärkeres Gefühl von Präsenz und Gemeinschaft zu vermitteln, sind erweiterte Funktionen für soziale Medien, wie zum Beispiel Avatare, Chat-Räume und gemeinsame virtuelle Räume, erforderlich.





Immersives Spielen. Als Immersiv werden Spiele bezeichnet, in die Gamer völlig eintauchen können und die ihnen fesselnde, interaktive Erlebnisse bieten. Diese reichen von einfachen Spielen bis hin zu komplexen Simulationen und können zum Erforschen und Lernen in einer Vielzahl von Bereichen wie der schulischen und beruflichen Bildung oder der Unterhaltung zum Einsatz kommen.

Tragbare Technologien & AR/VR. Tragbare Technologien und Augmented/Virtual Reality sind für ein immersives Erleben virtueller Welten essenziell. Sie ermöglichen es Nutzern und Nutzerinnen, auf natürliche und intuitive Weise mit virtuellen Umgebungen zu interagieren und vermitteln ein Gefühl der Präsenz und des Eintauchens, das allein über den Bildschirm nicht möglich ist.





3D-Rendering & Simmulationssoftware. 3D-Wiedergabe- und Simulationssoftware sind zentral, um realistische und virtuelle Umgebungen zu schaffen. Sie ermöglichen Designern und Entwicklern, 3D-Modelle, Oberflächenstrukturen und Animationen zu erstellen und zu verändern sowie physikalische und andere reale Phänomene zu simulieren.





Digitale Vermögenswerte & Zahlungen. Digitale Vermögenswerte und Zahlungen sind für wirtschaftliche Aktivitäten im Metaversum notwendig. Nutzer müssen virtuelle Waren und Dienstleistungen kaufen und verkaufen sowie digitale Vermögenswerte tauschen können. Ohne ein sicheres System für digitale Vermögenswerte und Zahlungen wäre das Metaversum für wirtschaftliches Handeln im großen Stil nicht geeignet.





