LLB-Gruppe investiert in Schweizer Markt

Vaduz, 2. Mai 2023. Die LLB-Gruppe und die Bank Linth haben gemeinsam die nächsten strategischen Schritte für den Schweizer Markt festgelegt. Aufbauend auf den Stärken der Bank Linth und der in der Gruppe vorhandenen Expertise, werden das Private Banking, das Firmenkundengeschäft und das Geschäft mit externen Vermögensverwaltern ausgebaut. Das Privatkundengeschäft bleibt ein zentraler Pfeiler. Die Organisation wird per 1. Juli 2023 entsprechend ausgerichtet. Künftig wird die LLB-Gruppe unter der gemeinsamen Marke "LLB" auftreten. Im Januar 2022 ist die LLB-Gruppe in die neue Strategieperiode gestartet. Die Strategie ACT-26 beinhaltet die drei Kernelemente Wachstum, Effizienz und Nachhaltigkeit und steht für die Fortsetzung des erfolgreichen Wachstums sowie die technologische und nachhaltige Transformation. Das Ziel der Strategie ist es, das bisherige Wachstum weiter zu beschleunigen und gleichzeitig – mithilfe der Digitalisierung – die LLB-Gruppe kundenorientierter, effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Dabei tritt sie mit einer klaren, dualen Positionierung am Markt auf: Die LLB-Gruppe ist als Universalbank die Nummer eins in Liechtenstein und in der Region. Gleichzeitig ist sie eine sichere, nachhaltige internationale Privatbank.

Im Zusammenhang mit der Strategie ACT-26, hat die LLB auch die Bedeutung der Bank Linth als wichtigen Pfeiler innerhalb der Gruppe bekräftigt. Vorhandenes Synergie- und Wachstumspotenzial soll im Rahmen der Strategie konsequent genutzt bzw. weiter ausgebaut werden. Für den Markt Schweiz sieht die LLB-Gruppe weitere Wachstumschancen.



Positionierung in der Schweiz

Die LLB-Gruppe baut in der Schweiz auf den Stärken der Bank Linth auf – der Regionalität und der Kundennähe – und nutzt die im Gruppenverbund vorhandene Expertise. Das Unternehmen verfolgt dabei eine Vorwärtsstrategie mit Fokus auf Wachstumsopportunitäten und zusätzlichen Kundenberatern im Private Banking, im Firmenkundengeschäft und im Geschäft mit externen Vermögensverwaltern.

Für Private-Banking-Kunden ist die LLB-Gruppe die Privatbank mit starker Anlagekompetenz. Dazu werden die Kundennähe, Stabilität, Bodenständigkeit und Nahbarkeit der Bank Linth mit der breiten, international ausgerichteten Anlagekompetenz der LLB-Gruppe kombiniert.

Im Firmenkundengeschäft stehen mittelgrosse KMUs in der Deutschschweiz im Fokus, die individuell und persönlich betreut werden. Die LLB-Gruppe ist heute schon der verlässliche Partner für KMUs und zeichnet sich durch schnelle bzw. kurze Entscheidungswege aus.

Für Externe Vermögensverwalter (EVV) ist die LLB-Gruppe die zuverlässige, flexible Bankpartnerin mit Zugang zum europäischen Wirtschaftsraum. Im Fokus stehen mittelgrosse Schweizer Vermögensverwalter. Die LLB-Gruppe zeichnet sich durch hohe Professionalität und Stabilität aus und bietet dabei gleichzeitig Effizienz mit modernen digitalen Schnittstellen. Die Kunden können zwischen den drei Buchungsstandorten Schweiz, Liechtenstein (EWR-Raum) und Österreich (EU-Raum) wählen – je nach Präferenz ihrer Endkunden.

Das Privatkundengeschäft bleibt ein zentraler Pfeiler. Es wird neu unter der Bezeichnung Direktkunden geführt. Neben dem persönlichen Kundenkontakt fokussiert sich die Bank ausserdem auf den Ausbau des digitalen Produktangebots und eine nahtlose Omni-Kanal-Strategie. Eröffnung neuer Standorte in Zürich und St. Gallen

Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung ist zudem die Eröffnung neuer Standorte in Zürich und St. Gallen geplant. Beide Standorte bieten für die Segmente Private Banking, Firmenkunden und für das EVV-Geschäft attraktive Chancen und ergänzen das bestehende Filialnetz in den Bank-Linth-Marktgebieten ideal. Organisationsstruktur ab 1. Juli 2023

David Sarasin, CEO der Bank Linth, hat nach über 20 Jahren in der Geschäftsleitung der Bank Linth, davon 10 Jahre als CEO, entschieden, sich beruflich neu zu orientieren. Er hat zusammen mit der Gruppenleitung und dem Verwaltungsrat der Bank Linth an der Strategie für den Markt Schweiz mitgewirkt und kommentiert seinen Entscheid wie folgt: "Ich bin stolz, die Bank Linth zu einem erfolgreichen Unternehmen mit starker Verankerung im Markt entwickelt zu haben. Die Bank Linth bleibt auch in Zukunft ein wichtiger Pfeiler der LLB-Gruppe und kann sich im Rahmen der neuen Strategie über das bisherige Einzugsgebiet hinaus weiterentwickeln. Was meine Person betrifft, ist dies der richtige Zeitpunkt, beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen und die Umsetzung der Strategie in neue Hände zu geben." Zur Sicherstellung der Kontinuität und eines geregelten Übergangs wird David Sarasin die strategische Weiterentwicklung noch bis Jahresende begleiten. Der Verwaltungsrat der Bank Linth sowie die Gruppenleitung der LLB danken David Sarasin herzlich für seinen Einsatz für die Bank Linth wie auch dafür, dass er bis Ende 2023 die Kontinuität gewährleisten wird.

David Sarasin hat die Bank Linth zu einer modernen Vertriebsbank entwickelt sowie die Zusammenarbeit zwischen der LLB-Gruppe und der Bank Linth weiter gestärkt. Dies zeigt unter anderem auch das erfreuliche Geschäftsergebnis 2022 der Bank Linth.

Die bisherige Organisation der Bank Linth wird ab 1. Juli 2023 entsprechend angepasst. Die Geschäftsleitung wird weiterhin drei Mitglieder umfassen.

Die CEO-Position beinhaltet neu auch eine Marktverantwortung mit Fokus auf die Weiterentwicklung des Private-Banking- und EVV-Geschäfts. Der Rekrutierungsprozess für die Nachfolge von David Sarasin wurde eingeleitet.

Die Verantwortung für das Firmen- und Direktkundengeschäft wird ab 1. Juli 2023 von Manfred Pfammatter übernommen, vorbehaltlich der Zustimmung der FINMA. Er wird Mitglied in der Geschäftsleitung der Bank Linth. Manfred Pfammatter ist seit 2013 für die LLB-Gruppe tätig und verantwortet auch zukünftig das Firmenkundengeschäft der Gruppe.

Die Funktion des CFO, der die Bereiche Finance, Legal & Compliance, Risk Management und Credit Management verantwortet, wird weiterhin von Martin Kaindl wahrgenommen. Einheitlicher Auftritt unter der Marke "LLB"

Die Unternehmensstrategie ACT-26 und die duale Positionierung werden sich in einem neuen Auftritt der gesamten LLB-Gruppe widerspiegeln. Die LLB-Gruppe verfolgt künftig eine One-Brand-Strategie: alle Gesellschaften, die Liechtensteinische Landesbank AG, die Bank Linth und die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG werden unter der gemeinsamen Marke "LLB" auftreten. So wird eine neue, moderne und starke Marke entstehen und damit die ideale Voraussetzung für das geplante Wachstum geschaffen. Details zum neuen Markenauftritt der LLB-Gruppe gibt das Unternehmen im September bekannt. Gut positioniert für weiteres Wachstum

Mit ihrem diversifizierten und robusten Geschäftsmodell kann die LLB-Gruppe auf einem starken Fundament aufbauen. Die LLB-Gruppe steht für Sicherheit und Stabilität mit einer ausgezeichneten Bonität. Mit einem Depositenrating von Aa2 von Moody's gehört sie zu den stabilsten Banken weltweit. Kombiniert mit der klaren, zukunftsgerichteten Strategie ist sie für weiteres Wachstum gut aufgestellt; die Weiterentwicklung der Bank Linth ist ein zentraler Bestandteil der Strategie ACT-26. Nach der vollständigen Übernahme durch die LLB-Gruppe sowie der Dekotierung von der SIX Swiss Exchange ist der Ausbau der Aktivitäten der Bank Linth im Schweizer Markt der nächste logische Schritt.

Gabriel Brenna, Group CEO, kommentiert: "Die Bank Linth geniesst hohes Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden. Dies ist die ideale Ausgangslage, um über das bisherige Marktgebiet hinaus weiter zu wachsen. Mit der neuen Strategie für den Schweizer Markt sowie der Vereinheitlichung des Markenauftritts wird die Bedeutung der Schweiz für die LLB-Gruppe nochmals klar unterstrichen." Weitere Hintergrundinformationen gibt die LLB-Gruppe anlässlich ihres Medien- und Analystenfrühstücks vom 3. Mai 2023, um 8.30 Uhr im Hotel Widder in Zürich bekannt. Wichtige Termine 5. Mai 2023, 31. ordentliche Generalversammlung

9. Mai 2023, Ex-Datum der Dividende

11. Mai 2023, Ausschüttung der Dividende

24. August 2023, Präsentation Halbjahresergebnis 2023 Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'116 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi und Dubai) präsent. Per 31. Dezember 2022 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 98.4 Mia. Freundliche Grüsse Liechtensteinische Landesbank

