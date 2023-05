Albemarle schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Chemiekonzern Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, NYSE: ALB) wird seinen Aktionären am 3. Juli 2023 eine vierteljährliche Dividende von 0,40 US-Dollar ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Record day ist der 16. Juni 2023.

Damit schüttet Albemarle auf das Jahr gerechnet 1,60 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite des Unternehmens liegt beim aktuellen Börsenkurs von 173,40 US-Dollar bei 0,92 Prozent (Stand: 2. Mai 2023). Albemarle zahlt seit dem Jahr 1994 eine regelmäßige Ausschüttung an die Aktionäre. Im April 1994 betrug die erste Auszahlung 0,025 US-Dollar. Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Im Februar 2023 erfolgte eine Anhebung um 1,3 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Der Spezialchemiekonzern hat seinen Firmensitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina und beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter weltweit. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 2,62 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 894,2 Mio. US-Dollar), wie am 15. Februar 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein den Aktionären zurechenbarer Gewinn von 1,13 Mrd. US-Dollar nach einem Verlust von 3,8 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen zum ersten Quartal 2023 werden an diesem Mittwoch veröffentlicht.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 20,04 Prozent im Minus (Stand: 2. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 20,78 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de