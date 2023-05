NASDAQ 100: Trendkanal zeigt Wirkung

Nur wenige Stunden vor dem nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank FED zeigt sich der US-amerikanische Technologieindex NASDAQ 100 schwach und ist an der Hürde von 13.204 Punkten erneut zur Unterseite abgeprallt. Außerdem begrenzt auch noch die obere Trendkanalbegrenzung einen weiteren Aufschwung des Barometers, wodurch das Kurspotenzial an dieser Stelle als gering eingestuft werden muss.

Bereits das dritte Mal in Folge ist der NASDAQ 100 Index mit einem Ausbruch über 13.204 Punkte gescheitert, im gestrigen Handel setzte das Barometer auf den EMA 50 ab. Sollten sich die Verluste nun weiter fortsetzen und das Barometer unter 13.000 Punkte abrutschen, käme dies einem Verkaufssignal in Richtung 12.724 Punkte gleich, darunter findet der Index bei 12.654 und schließlich am EMA 200 bei 12.382 Punkten weitere Unterstützungen vor.

Ein Aufwärtsszenario kann wegen der eingrenzenden Trendlinie nur schwer abgeleitet werden, im Schneckentempo könnte es sukzessive auf 13.384 Punkte weiter rauf gehen. Aber nur dynamische Kurssprünge über die Trendlinie dürften Signalwirkung mit Zielen bei 13.606 und schließlich 13.907 Punkten entfalten.