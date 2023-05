Schafft Varta die Trendwende?

Varta hatte sich schlicht verhoben. Der Ausbau der Kapazitäten für einige Produkte wie Knopfzellen für kabellose Ohrhörer und andere Technik war ein Schuss zu viel Optimismus. Daraus folgen Reduzierung der Kapazitäten und Abschreibungen auf Sachanlagen im Segment Lithium-Ion-Coinpower um rd. 200 Mio. Euro. Das Ganze muss nun finanziert werden, wofür der Großaktionär 51 Mio. Euro zur Verfügung stellte. Der Rest wird noch zu finanzieren sein. Mit dem massiven Absturz von 150 bis in die Größenordnungen von 23/26 Euro ist Varta ein zwar mutiger, aber vertretbarer Kauf.

Bayer bekommt einen neuen Chef: Ist das eine gute Nachricht?

Der Vorstandswechsel bei Bayer ist die Konsequenz aus der fehlgeschlagenen Monsanto-Übernahme und den daraus entstandenen Folgen. Das Kerngeschäft von Monsanto ist hoch profitabel, aber belastet die Bayer-Bilanz mit dem hohen Buchwert und riesigen Schadensersatzzahlungen. Um dies zu bewältigen, gehört ein neuer Kopf dazu. Das ist der einzige Grund für den Stellungswechsel.

Sollte man bei Pro7 einen kühlen Kopf bewahren oder aussteigen?

Pro7 wird eine spannende Wette darauf, welcher internationale Investor den zweiten Privatsender (neben RTL) in Deutschland unter Kontrolle bekommt. An Bord sind die Italiener mit über 20 % und eine tschechische Milliardärin mit 7,1 %. Ihr deutscher Generalmanager wird als kritische Größe beurteilt. 1,85 Mrd. € Marktwert sind eine absolute Minigröße für einen Umsatz von knapp 10 Mrd. €. Also gilt die Wette: Wer gewinnt?