Nach einem von Konjunktursorgen getriebenen Rückschlag dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag zunächst leicht erholen. Der X-Dax signalisierte für den hiesigen Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,7 Prozent auf 23.580 Punkte.

Ende vergangener Woche hatten durchwachsene Geschäftszahlen großer Konzerne und der US-Arbeitsmarktbericht die Nerven der Anleger belastet. Die überraschend schwachen Jobdaten nährten Zweifel an der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, an der bisher alle Probleme mehr oder weniger abzuperlen schienen, erklärte Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management.

Für Unsicherheit sorge zudem die Entlassung der Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik durch US-Präsident Donald Trump. Künftig könnten nun durchaus Zweifel an wichtigen Konjunkturdaten aufkommen. In diesem Umfeld machen Anleger nach dem starken Lauf des Dax in den vergangenen Monaten lieber erst einmal Kasse. Trotz der jüngsten Kursverluste ist der deutsche Leitindex 2025 immer noch um rund 18 Prozent gestiegen.

Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Mercedes-Benz, nachdem die Rating-Agentur S&P das Rating "A-1" für den Autobauer zwar bestätigt, den Ausblick jedoch auf "Negativ" gesenkt hatte. Dies signalisiert, dass S&P zwar die aktuelle finanzielle Situation der Stuttgarter als solide einschätzt, aber Bedenken hinsichtlich der künftigen Entwicklung hat.

USA: Verluste

Ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarkt hat am Freitag die Anleger an der Wall Street und an der Börse Nasdaq kalt erwischt. Die Aktienkurse gerieten ins Trudeln. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte am Ende 1,23 Prozent auf 43.588,58 Punkte ein und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Die Rekordjagd der vergangenen Woche an den US-Börsen hat damit zunächst ein Ende gefunden. Der Dow hat seit Montag kontinuierlich verloren und beendete die Börsenwoche mit einem Verlust von knapp drei Prozent. Das ist die schwächste Bilanz des Dow seit Anfang April. Auch die zuletzt etwas besser gelaufenen Börsenbarometer S&P 500 und Nasdaq 100 gerieten vor dem Wochenende unter Druck. Der marktbreite S&P-500-Index fiel um 1,60 Prozent auf 6.238,01 Punkte. Der Nasdaq 100 verlor 1,96 Prozent auf 22.763,31 Zähler.

Asien: Durchwachsen

Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht hat am Montag die japanische Börse belastet. Die Daten weckten Konjunktursorgen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um knapp 1,5 Prozent. Der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, hielt sich besser. Er notierte zuletzt nahezu unverändert. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg sogar um 0,7 Prozent.

Anleihen:

Devisen:

Rohöl:

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 117 (114) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 50 (65) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 54 (56) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 14 (12,40) EUR - 'HOLD'

UBS SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 162 (180) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT HENSOLDT AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 92 (60) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX