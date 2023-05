ATrack nimmt an der Transport Logistic 2023 teil und stellt KI-Lösungen für den Einsatz im Fahrzeug vor

Innovationen im Bereich IoV durch den Aufbau eines One-Stop-Service

Die namhafte globale Telematikmarke ATrack Technology (6465.TWO) wird vom 9.bis zum 12.Mai auf der Transport Logistic in München, Deutschland, vertreten sein. Die Transport Logistic Messe gehört zu den wichtigsten Indikatoren für die globale Logistikbranche. Neben der Vorstellung verschiedener Fahrzeug- und Asset-Tracker und intelligenter KI-Kameras für den Transportsektor wird ATrack hier auch eine Reihe von fahrzeuginternen KI-Computern präsentieren: eine Lösung, die die Sicherheit und Effizienz von Fahrzeugen und Fahrern erheblich erhöht und die Kunden bei der Implementierung eines intelligenten Cloud-Managements und der Verbesserung der gesamten operativen Effizienz im Logistikbereich unterstützt.

ATrack zufolge sind Fahrzeuge derzeit für etwa 15 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in der Europäischen Union (EU) verantwortlich. Die EU hat bereits angekündigt, den Verkauf von benzinbetriebenen Fahrzeugen ab 2035 vollständig zu untersagen. Die Kosten für die Elektrifizierung von Lkw sind jedoch sehr hoch, sodass der derzeitige Anteil elektrifizierter Lkw in Europa nach wie vor gering ist. Um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, hat sich die EU jedoch das mittelfristige Ziel gesetzt, die Kohlendioxidemissionen von Pkw zwischen 2021 und 2030 um 55 % und von Lkw um 50 % zu senken. Die Logistikbranche sucht daher nach Technologien, die die Effizienz der Fahrzeugnutzung optimieren und die CO2-Emissionen reduzieren.

Fahrzeuginterne KI-Computer ermöglichen 360-Grad IoV-Anwendungen

Der In-Vehicle-Computer ist eine 360-Grad IoV-Anwendung, die sich aus der Kombination von In-Vehicle-Computer, Fahrzeug-Tracker und einer intelligenten Kamera mit mehreren Linsen zusammensetzt. Mithilfe von KI und innovativer Edge-Computing-Technologie kann der Computer die Fahrsicherheit erhöhen, den Fahrstatus überwachen und das Fahrverhalten in Echtzeit trainieren, um die Qualität des Fahrverhaltens zu verbessern. Außerdem kann die Lösung durch Echtzeit-Fahrzeugverfolgung, Motorzustandsdiagnose, Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und des Kilometerstands ein One-Stop-Cloud-Flottenmanagement realisieren, das auch für Taxis, Busse und Schienenfahrzeuge genutzt werden kann.

AM9 steht im Mittelpunkt der IoV-Lösungen

Der AM9 ist ein im Fahrzeug integrierter lüfterloser Computer, der ein wichtiger Bestandteil bei der Einführung von Telematiklösungen ist. Er lässt sich in Taxizentralen und Abrechnungssysteme integrieren und stellt daher eine gute Lösung für die Verwaltung von Taxiflotten dar. Der AM9 verfügt über einen eingebauten Beschleunigungsmesser und ein Gyroskop, mit denen schlechtes Fahrverhalten des Fahrers wie scharfe Kurven, schnelles Beschleunigen und Bremsen überwacht werden kann. Der AM9 ist zudem in hohem Maße skalierbar, kann Software-Anwendungen importieren und sich mit Hardware-Zubehör wie Kameras und Monitoren verbinden, womit er ein wichtiger Baustein für die Entwicklung einer breiten Palette von IoV-Anwendungen ist.

AK500 ermöglicht die vollständige Kontrolle über den Fahrzeugstatus

Der AK500 ist ein multifunktionales Telematik-Gateway, das LTE Cat. 4-Hochgeschwindigkeits-Mobilfunknetze nutzt und mit 2,4 GHz- und 5 GHz-Wi-Fi-Sharing, Bluetooth-Kommunikation und Funktionalitäten wie der Überwachung des Fahrerverhaltens und Echtzeit-Ortung ausgestattet ist. Außerdem unterstützt es verschiedene Kommunikationsprotokolle und kann die Motordaten des Fahrzeugs, einschließlich Kraftstoffverbrauch, Motordrehzahl, Leerlaufzeit usw. überwachen. Der AK500 kann Kunden bei detaillierten Big-Data-Analysen und der frühzeitigen Erkennung potenzieller Probleme im Hinblick auf eine präventive Wartung unterstützen. Der AK500 bietet zudem zahlreiche Schnittstellen für den Anschluss verschiedener Sensoren wie Reifendruckmessgeräte, ID-Kartenleser, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren und ähnliches. Er eignet sich daher hervorragend für Nutzfahrzeuge und schwere Lkw, bei denen mehrere Anwendungen erforderlich sind.

AW500 AI Computing erhöht die Fahrsicherheit

Die AW500 Smart KI-Kamera mit Edge KI-Computing unterstützt Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Sollte ein Fahrzeug von der Spur abweichen, den Sicherheitsabstand nicht einhalten oder andere gefährliche Verhaltensweisen zeigen, erfolgt sofort ein Sprachalarm. Das Driver Monitoring System (DMS) kann gleichzeitig erkennen, ob der Fahrer negative Verhaltensweisen an den Tag legt, wie zum Beispiel das Benutzen eines Mobiltelefons, Einnicken, Rauchen oder ähnliches. Es warnt den Fahrer dann durch Sprachansagen, um die Fahrsicherheit zu erhöhen. Außerdem zeichnet die AW500 bei schlechtem Fahrverhalten oder negativen Verhaltensweisen des Fahrers automatisch Vorfälle auf und lädt sie in die Cloud hoch, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Behebung von Unfällen erheblich reduziert werden kann.

AS700: keine Wartung während der gesamten Lebensdauer, unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten

Der solarbetriebene Asset Tracker AS700 kombiniert die Funktionen von Solarladegeräten und Asset Trackern. Er ist mit den firmeneigenen ultraschnellen Ladetechnologien und hocheffizienten Stromspartechnologien von ATrack ausgestattet und ermöglicht eine lebenslange Energieversorgung ohne jeglichen Wartungsaufwand. Der AS700 eignet sich für die Verwaltung wichtiger Assets, die eine langfristige und häufige Übertragung von Informationen erfordern. Neben der Echtzeit-Ortung kann der AS700 dank Softwareanwendungen und Zubehör in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden, beispielsweise zur Bewegungserkennung, zur Erkennung des Türstatus von LKWs/Containern und zur kontinuierlichen Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Containern. Er ist mit einem Echtzeit-Alarm bei Anomalien ausgestattet. So lassen sich Schäden an den transportierten Gütern durch abnormale Temperatur und Luftfeuchtigkeit vermeiden und er eignet sich hervorragend für das Kühlkettenmanagement und die Containerverfolgung.

ATrack teilt mit, dass das Unternehmen auf dieser Messe fahrzeuginterne KI-Computer, intelligente KI-Kameras und eine Reihe von Fahrzeug-Trackern vorstellen wird. Mit diesen Produkten demonstriert ATrack seine hochentwickelten technologischen Fähigkeiten, die das Unternehmen im Zuge der vertikalen Integration des Telematikmarktes und der kontinuierlichen Expansion in die EU und seines globalen Marktanteils einsetzt.

ATrack Technology 2023 Transport Logistic Exhibition in München, Deutschland, Standinformationen

Datum: 5. bis 12. Mai 2023

Veranstaltungsort: Messegelände Messe München

Standnummer: A3.530

Über ATrack

ATrack Technology wurde im Januar 2010 gegründet und ist seit 2015 an der TPEx notiert. Das Unternehmen gehört zu den Weltmarktführern im Bereich der Telematikprodukte und -dienstleistungen. ATrack Technology verfügt über mehr als 20 Jahre technologische Erfahrung und konzentriert sich auf die Bereitstellung von GPS-Trackern, die von globalen Kommunikationsnetzwerken und Telekommunikationsanbietern zertifiziert sind. Vom Produktdesign über die technologische Forschung und Entwicklung und die Herstellung bis hin zur globalen Vermarktung der Marke hat ATrack Technology ein äußerst kundenorientiertes F&E- und Produktionssystem eingerichtet und bietet den Kunden einen effizienten technischen Support und After-Sales-Service. ATrack hält an einer Philosophie des Strebens nach Exzellenz fest, was sich in der Zertifizierung des Unternehmens nach ISO 9001 und ISO 14001 widerspiegelt. Wir glauben, dass wir unser oberstes Unternehmensziel, nämlich einen nachhaltigen Betrieb, erreichen werden, indem wir unser Qualitätsmanagement und unsere internen Prozesse kontinuierlich und aktiv verbessern und umsetzen. Weitere Informationen zu unserer Marke und unseren Produkten finden Sie auf der Website von ATrack Technology.

