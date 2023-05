Benjamin Franzil - 100% Dividendenrendite - Wie ist das möglich?

Dividenden sind ein Weg, um sich langfristig an Unternehmensgewinnen zu beteiligen. Steigen die Unternehmensgewinne, erhöhen viele Unternehmen infolgedessen auch ihre Dividendenzahlungen. Somit steigt die persönliche Dividendenrendite eines Anlegers im Verhältnis zu seinem investierten Kapital. In der Fachsprache wird dies als Yield on Cost (YOC) bezeichnet. Diese darf jedoch nicht mit der tatsächlichen Dividendenrendite des Unternehmens verwechselt werden.

Um die Yield on Cost zu berechnen, muss die aktuelle Dividendenzahlung durch den Einstandspreis des Anlegers dividiert werden. Zur Veranschaulichung des Unterschieds zwischen Dividendenrendite und YOC dient die nachfolgende Tabelle.

Es wird angenommen, dass ein Anleger eine fiktive Aktie zum Zeitpunkt t=1 für 100€ erwirbt.

Zeitpunkt Aktienkurs Gezahlte Dividende pro Aktie Dividenden-rendite Yield on Cost des Anlegers 1 100€ 3€ 3,00% 3,00% 2 110€ 3,15€ 2,86% 3,15% 3 120€ 3,30€ 2,75% 3,30%

In diesem Beispiel beträgt die Yield on Cost des Anlegers in t=3 aufgrund der Dividendensteigerungen bereits 3,3 Prozent. Hält man Aktien langfristig und steigen die Dividendenzahlungen kontinuierlich an, kann die Yield on Cost beträchtlich anwachsen. Kein geringerer als Warren Buffett dient hier als hervorragendes Beispiel.

Warren Buffett mit über 50% Dividendenrendite

Auf sein vor vielen Jahren getätigtes Investment in Coca Cola hat Buffett mittlerweile eine Yield on Cost von über 50 Prozent. Anders ausgedrückt: Buffett erhält alle zwei Jahre sein damals investiertes Kapital allein in Form von Dividenden zurück. Und mit weiteren Dividendensteigerungen, wird Buffetts Yield on Cost über die Jahre hinweg weiter anwachsen. Vielleicht auf (über) 100%?

Genau darüber sprechen wir in der aktuellen Podcast Episode mit unserem Gast Benjamin Franzil. Im ersten Teil des Gesprächs werfen wir einen allgemeinen Blick auf die Vor- und Nachteile von Dividendenaktien und erläutern, welche Faktoren ausschlaggebend sind, um vielversprechende Dividendentitel ausfindig zu machen.

Im Anschluss darin widmen wir uns der Frage, wie bzw. ob es eventuell sogar möglich ist, langfristig eine Dividendenrendite von 100% zu erzielen.

Den onvista Podcast findest du bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und Amazon Music.