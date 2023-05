IRW-News: Cleantech Power Corp.: Cleantech Power Corp. meldet aktuelle Informationen zum Handelssymbol an der Börse Frankfurt und zur Absichtserklärung zum GENIUS Energy Hub

IRW-PRESS: Cleantech Power Corp.: Cleantech Power Corp. meldet aktuelle Informationen zum Handelssymbol an der Börse Frankfurt und zur Absichtserklärung zum GENIUS Energy Hub

TORONTO, Ontario, 8. Mai 2023 / IRW-Press / Cleantech Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB:ALKFF) (Frankfurt: E43, WKN: A3EEHV), vormals Alkaline Fuel Cell Power Corp., (PWWR oder das Unternehmen), eine diversifizierte Investmentplattform, die sich mit der Entwicklung von bezahlbaren, erneuerbaren und zuverlässigen Energiequellen und Cleantech-Lösungen befasst, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nunmehr an der Börse Frankfurt in Deutschland unter dem Symbol E43 und mit der Wertpapierkennnummer (WKN) A3EEHV handelt. Außerdem freut sich PWWR mitzuteilen, dass es hinsichtlich seiner bereits gemeldeten Absichtserklärung zum Erwerb der elektrischen Schaltanlage von Genius AI (GENIUS Energy Hub) Fortschritte erzielt hat.

Unser Weg zur erfolgreichen Vermarktung der Brennstoffzellen umfasst die Integration unterstützender Cleantech, erklärte Frank Carnevale, der CEO von PWWR. Ich sehe der Beurteilung des zusätzlichen Potenzials einer Integration des GENIUS Energy Hub in unsere zukünftigen Brennstoffzellen-Produkte mit Spannung entgegen.

GENIUS hat sich im Energiesektor als Game-Changer erwiesen, sagte Vic Burconak, der CEO. Durch die Integration in die Brennstoffzellen-Technologie schaffen wir eine effizientere und effektivere Art der Stromerzeugung und verbessern außerdem die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems. Unsere Kunden können erwarten, von den Vorteilen einer sauberen und zuverlässigen Energiequelle zu profitieren, während sie durch GENIUS gleichzeitig Komfort und ein Gefühl von Sicherheit erhalten.

PWWR beschaffte das GENIUS Energy Hub zum Einsatz in dem Pilotprojekt von Festival Hydro, das am 20. April 2023 gemeldet wurde. PWWR erwarb das GENIUS Energy Hub für ca. $ 5.000, um angesichts des knapper werdenden Bestands den sofortigen Zugang zu einer Einheit sicherzustellen. Es wird erwartet, dass das GENIUS Energy Hub in den Brennstoffzellen-Prototypen Jupiter 1.0 von PWWR integriert wird, um die Leistungsabgabe von Jupiter 1.0 präziser überwachen und kontrollieren zu können und somit maximale Effizienz zu erhalten und das Risiko einer Überlastung des Systems zu reduzieren. Das GENIUS Energy Hub kann an anderen Pilotstandorten oder an anderen PWWR-Standorten eingesetzt werden, falls sich vor dem Pilotprojekt von Festival Hydro eine Chance dazu bietet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70433/PWWR-2023-05-08_DEPRcom.001.png

Abbildung 1- Bild des GENIUS Energy Hub und des Brennstoffzellen-Prototypen Jupiter 1.0

ÜBER DAS GENIUS ENERGY HUB

Das GENIUS Energy Hub ist eine hybride Festkörpertechnologie, die mit fortschrittlichen Sensoren und einer fortschrittlichen Software ausgestattet ist, welche Echtzeitdaten zur Leistungsfähigkeit und Leistungsabgabe von Jupiter 1.0 liefern. Diese Informationen sind über eine nutzerfreundliche Schnittstelle mit Fernzugriff abrufbar und ermöglichen eine einfache Überwachung und Anpassung des Betriebs der Brennstoffzelle.

Das GENIUS Energy Hub ist derart ausgelegt, dass es mit einem breiten Spektrum von Brennstoffzellsystemen kompatibel ist, sodass es zu einer vielseitigen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen wird, unter anderem für Wohn- und Geschäftsimmobilien, Industrieanlagen und die mobile Energieerzeugung.

Prioritäten für das Jahr 2023

Wie in der Prioritätenliste in der Pressemitteilung vom 6. März 2023 angegeben, hat PWWR die Absicht, das Pilotprojekt von Festival Hydro zur Demonstration des Mehrwerts für Kunden und potenzielle Partner und Vertriebshändler zu nutzen und somit schneller als bisher geplant kurzfristigere Brennstoffzellenverkäufe durchzuführen.

Die Integration mit dem GENIUS Energy Hub ermöglicht eine größere Kontrolle mehrerer Stromeingänge, was wiederum zur Chance einer schnelleren Übernahme durch die Kunden führen wird, wenn die Brennstoffzellen zum Kauf bereitstehen.

PWWR hat Zugang zu einer Fremdfinanzierung in Höhe von ca. $ 5 Millionen (die Finanzierung) und hat die Absicht, sich an den Kosten für strategische Brennstoffzellen-Pilotprojekte zu beteiligen.

Mit anderen Parteien werden derzeit weitere Brennstoffzellen-Pilotprojekte diskutiert.

Wie am 4. April 2023 angekündigt, arbeitet PWWR momentan daran, die Brennstoffzellen-Aktiva (die Brennstoffzellen-Aktiva) zu sichern, die das Unternehmen bei Fuel Cell Power NV (FCP NV) in Belgien hält, und diese Aktiva im Zusammenhang mit verschiedenen Pilotprojekten in den Jahren 2023 und 2024 einzusetzen (die Pilotprojekte).

ÜBER CLEANTECH POWER CORP. (NEO: PWWR)

PWWR ist eine diversifizierte Investitionsplattform, die erschwingliche, erneuerbare und zuverlässige Energiequellen und Cleantech-Lösungen entwickelt. Wir bringen Power to the People und kombinieren eine stabile Einnahmequelle mit einer zukunftsorientierten Vision, um unsere fortschrittliche Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zu kommerzialisieren, sodass der massive Bedarf des globalen Marktes gedeckt und letztlich überzeugende Renditen für Investoren generiert werden.

PWWR ist gut positioniert, um den Menschen in der globalen Energiewende Power to the People zu liefern und gleichzeitig eine diversifizierte CleanTech-Wachstumsplattform für Investoren zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.cleantechpower.ca und das Unternehmen hält Investoren und andere interessierte Stakeholder dazu an, ihm auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok und YouTube zu folgen. Die Stammaktien sind an der NEO Exchange unter dem Symbol PWWR, der OTC Venture Exchange OTCQB unter dem Symbol PWWRF und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol E43 und der WKN A3EEHV zum Handel zugelassen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahme, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder dürften. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können sich unter anderem auf den GENIUS Energy Hub und die erwarteten Vorteile, Anwendungen und die Integration mit den Vermögenswerten des Unternehmens, Aussagen in Bezug auf Festival Hydro, Aussagen in Bezug auf die Finanzierung, Aussagen in Bezug auf die Brennstoffzellen-Aktiva und mögliche Pilotprojekte sowie Aussagen in Bezug auf die Technologie, das geistige Eigentum, den Geschäftsplan, die Ziele und die Strategie des Unternehmens betreffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen dienen dem Zweck, über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich eine Stützung auf solche Aussagen und Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke, wie z.B. für Investitionsentscheidungen, eignet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

