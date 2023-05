Nikkei 225 Index: Positive Signale

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sendet bereits seit Jahresanfang positive Signale aus seiner Kursentwicklung aus, zuletzt gelang es an die Zwischenhochs aus Sommer letzten Jahres zuzulegen. Dadurch steigt aber auch gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Auflösung einer seit Anfang letzten Jahres andauernden Schiebephase an.

Seit nunmehr Anfang 2022 steckt der Nikkei 225 Index in einer Handelsphase zwischen grob 25.520 und 28.338 Punkten fest. Zuletzt konnte der Index an die Kursspitzen aus Sommer letzten Jahres bei 29.222 Punkten zulegen, was die Wahrscheinlichkeit einer positiven Auflösung zur Oberseite merklich steigert.

Aber erst Notierungen oberhalb von 29.400 Punkten dürften mittelfristige Signalwirkung in Richtung 29.960 und womöglich noch die Verlaufshochs aus September 2021 bei 30.795 Punkten auslösen.

Solange zumindest die Sommerhochs aus dem letzten Jahr nicht überwunden werden, bleiben Rückfallrisiken zurück auf 28.707 und 28.138 Punkte als vergleichsweise hoch einzustufen. Ein Wiedereintritt in die vorausgegangene Handelsspanne könnte dagegen einen neuerlichen Test des EMA 200 bei 27.607 Punkten auslösen.