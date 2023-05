Paypal: Kommt nach den Quartalszahlen wieder Bewegung in die Aktie?

Der Online-Bezahldienstleister Paypal kommt heute nach Börsenschluss mit seinen Quartalszahlen für das abgelaufenen Trimester. Die Aktie verharrte in den vergangenen Wochen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne und tendierte seitwärts. Wohin geht die Reise hier?

Gap geschlossen

Die Aktie startete zunächst sehr bullisch in das neue Kalenderjahr und eröffnete am 3. Januar mit einem größeren Aufwärtsgap. Die anschließende Rallybewegung wurde allerdings in den darauffolgenden Tagen und Wochen komplett wieder abverkauft, bevor die Aktie in einen Dornröschenschlaf verfiel und nurmehr seitwärts tendierte.

Das Gap vom 3. Januar bei 71,25 USD wurde mittlerweile punktgenau wieder geschlossen und fungiert aktuell als kurzfristig relevante Unterstützung auf der Unterseite.

Neue Impulse sind nötig

Neue Impulse dürften die heute nachbörslich anstehenden Quartalszahlen bringen. Diese sind auch bitter nötig um die Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen entscheidend aufzulösen.

Oberhalb von 71,25 USD (Tagesschlusskurs) ist der Weg des geringsten Widerstands vorerst eindeutig nordwärts Richtung 85 USD. Ein Tagesschluss unterhalb von 71,25 USD dürfte hingegen neue Jahrestiefs südlich der 67 USD-Marke nach sich ziehen, bis dahin haben tendenziell die Käufer das bessere Blatt aus charttechnischer Sicht.