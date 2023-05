Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Accelleron Industries AG Generalversammlung 2023: Alle Anträge erhalten Zustimmung



09.05.2023 / 17:40 CET/CEST



BADEN, Schweiz, 9. Mai 2023. Die Aktionäre der Accelleron Industries AG haben anlässlich der ersten ordentlichen Generalversammlung am heutigen Tag allen Anträgen des Verwaltungsrats mit großer Mehrheit zugestimmt. Bei der ersten ordentlichen Generalversammlung der Accelleron Industries AG genehmigten die Aktionäre sämtliche Anträge, darunter den Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024 sowie den Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 jeweils mit großer Mehrheit. Die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2022 wurde mit großer Mehrheit genehmigt. Die Aktionäre erhalten eine Ausschüttung in Form einer Dividende von CHF 0.73. Alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte wurden bestätigt. Oliver Riemenschneider wurde als Verwaltungsratspräsident mit großer Mehrheit wiedergewählt. An der Generalversammlung der Accelleron Industries AG waren insgesamt 55.863.682 stimmberechtigte Namenaktien und somit 59.12 % des im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktienkapitals vertreten. Accelleron ist ein weltweit führender Anbieter von Turboladern und Optimierungslösungen für Motoren mit einer Leistung von 0,5 bis 80+ MW und trägt dazu bei, die Sektoren Schifffahrt, Energie, Schienenverkehr und Off-Highway mit nachhaltiger, effizienter und zuverlässiger Energie zu versorgen. Durch sein innovatives Produktangebot und seine Forschungsführerschaft beschleunigt das Unternehmen die Dekarbonisierung der Branchen, in denen es tätig ist. Accelleron verfügt über eine installierte Basis von rund 180.000 Turboladern und ein Netz von mehr als 100 Servicestationen in 50 Ländern weltweit (www.accelleron-industries.com). Wichtige Daten 23. Mai 2023 Ex-Datum für die Dividendenzahlung 25. Mai 2023 Ausschüttung der Dividende 5. September 2023 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 Informationen für die Medien Bilder und andere digitale Inhalte sind unter www.accelleron-industries.com verfügbar. Accelleron-AktienDie Namenaktien der Accelleron Industries AG sind an der SIX Swiss Exchange, Zürich, unter dem Tickersymbol "ACLN" kotiert (ISIN: CH1169360919 / Schweizer Valorennummer: 116936091). Kontakt für die Medien:

Martin Regnet

Head of External Communications and Public Affairs

media@accelleron-industries.com

Telefon: +41 79 627 63 88

Kontakt für Investoren:

Michael Daiber

Vice President Strategy & IR

investors@accelleron-industries.com











Datei: Accelleron AGM 2023 Photo



Ende der Medienmitteilungen