EQS-AFR: SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die SFC Energy AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025

Ort:

https://www.sfc.com/de/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025

Ort:

https://www.sfc.com/investors/financial-reports/

