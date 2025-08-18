Werbung ausblenden

EQS-AFR: SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Wasserstoff

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SFC Energy AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

18.08.2025 / 10:15 CET/CEST
Hiermit gibt die SFC Energy AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025

Ort:

https://www.sfc.com/de/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025

Ort:

https://www.sfc.com/investors/financial-reports/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SFC Energy AG
