Die Chancen der erneuerbaren Energien - mit einem Mausklick ins Depot

Werbung

Trends entstehen, Trends vergehen, aber einige bleiben und werden zu Megatrends. Die Entwicklung der Energieversorgung von fossilen Brennstoffen hin zu den nie versiegenden Quellen der erneuerbaren Energie ist ein solcher Trend. Europa hat auf diesem Weg, auch aufgrund des Ukraine-Konflikts, zwar Aufholbedarf. Aber wenn man sich in der folgenden Grafik ansieht, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung in Deutschland im Jahr 2022 mit 44,6 Prozent trotzdem ein neues Hoch erreicht hat (EU-weit lag dieser Anteil im Jahr 2021 bei 37,9 Prozent, zu 2022 wurden noch keine Daten veröffentlicht), wird deutlich, welche Bedeutung diese Formen der Energiegewinnung mittlerweile erreicht haben. Das Index-Zertifikat auf den European Renewable Energy Index bietet Investoren die Möglichkeit, an diesem Trend zu partizipieren.

Quelle: Quellen: BDEW; Statistisches Bundesamt; BMWK; AGEB; Statistik der Kohlenwirtschaft; ZSW

Ein intelligentes Investment stellt sich auf breite Füße und blickt in die Zukunft

Ein Investment in Aktien wäre grundsätzlich ein aussichtsreicher Weg, um seine Ersparnisse nicht nur gegen die Inflation zu verteidigen, sondern es auch effektiv zu vermehren. Dafür ist es aber entscheidend, eine besonnene Auswahl zu treffen und das Kapital breit zu streuen. Denn der Aktienmarkt insgesamt erfasst alle Branchen der Weltwirtschaft. Auch die, deren Stern verblasst und zu sinken beginnt. Wer gezielt in Unternehmen investiert, die in einem Wachstumsmarkt agieren, umgeht somit die Bereiche, die den Gesamtmarkt in ihrer Entwicklung bremsen und erhöht die Chancen für eine gute Entwicklung seines Kapitals. Und der Bereich erneuerbaren Energien ist einer der derzeit besonders spannenden Wachstumsmärkte.

Der Wachstumsmarkt der erneuerbaren Energien hat weiterhin Potenzial

In den vergangenen Jahren ist der Anteil der erneuerbaren Energien an der Energiegewinnung stetig gestiegen. Noch vor 20 Jahren war die Leistung von Photovoltaikanlagen in Deutschland verschwindend gering. Mittlerweile sehen wir hier eine stetige Steigerung. Und das gilt keineswegs nur für die Solarenergie.

Quelle: BMWK; AGEE-Stat / www.statista.de

Auch die Windenergie ist seit Jahren auf dem Vormarsch. Von 2010 bis 2021 hat sich die Energieleistung der Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland verdoppelt. Und der Trend weist, wie die folgende Grafik deutlich macht, bislang konstant aufwärts.

Quelle: windmonitor.de / statista.de

Europa ist auf diesem Weg Vorreiter. Das Ziel lautet, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und in den vergangenen 20 Jahren hat Europa auf diesem Weg, sich von fossilen Brennstoffen zu lösen, bereits spürbare Fortschritte erzielt.

Da könnte der Gedanke aufkommen, dass die erneuerbaren Energien in Hinsicht auf das Wachstumspotenzial bereits den Zenit überschritten haben könnten. Aber das ist nicht wahrscheinlich. Denn regelmäßig sorgen Innovationen z.B. im Bereich Photovoltaik/Solarthermie, der Energiespeicherung oder bei der Effizienz von Wärmepumpen dafür, dass der Markt weiter wächst, z.B. durch zunehmend auch für Privathaushalte nutzbare Energielösungen. Und Wachstum bedeutet grundsätzlich auch Chancen für Investoren.

Quelle: IRENA / statista.de

Wenngleich Europa schon ein gutes Stück des Weges beschritten hat: Weltweit ist das Potenzial für erneuerbare Energien noch gewaltig. Und der Umstand, dass die Kosten für Photovoltaik, Windenergie und andere erneuerbare Energiequellen sukzessiv sinken, eröffnet nach und nach auch die Märkte von Wirtschaftsräumen, die bislang noch in hohem Maß auf fossile Brennstoffe setzen.

Aber der Markt ist groß, die Zahl der in diesem Bereich tätigen Unternehmen immens. Wie kann man als Anleger den Überblick behalten und eine sinnvolle Auswahl treffen?

Das Index-Zertifikat auf den European Renewable Energy Index

Hier bietet sich das Zertifikat des Emittenten Société Générale an, mit dem man in den European Renewable Energy Total Return Index (kurz ERIX) investiert. Dieser Index umfasst ausschließlich in Europa börsennotierte Unternehmen, die den Großteil ihres Umsatzes im Bereich der erneuerbaren Energien erzielen. Dabei geht es um die Tätigkeitsfelder Bioenergie, Geothermie, Meeresenergie, Solarenergie, Windenergie und Wasserkraft.

OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF DEN EUROPEAN RENEWABLE ENERGY INDEX

Basiswert SGI European Renewable Energy Index WKN SQ0DKD ISIN DE000SQ0DKD6 Typ Index-Zertifikat Emittent Société Générale Index-Gebühr 0,80 % p.a. Laufzeit open end Dividendenbehandlung im Basiswert-Index thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Anzahl der Positionen im Basiswert-Index in der Regel 10

Dieses Index-Zertifikat bildet den European Renewable Energy Index nach Abzug von Kosten und Gebühren ab. Derzeit sind folgende Unternehmen in diesem Index enthalten:

Aktuell im Basiswert-Index SGI European Renewable Energy Index enthaltene Unternehmen

Unternehmen Land, Branche ISIN Vestas Wind Systems Dänemark, Windenergie DK0061539921 Oersted Dänemark, Offshore-Windenergie DK0060094928 EDP Renováveis Spanien, Windenergie ES0127797019 Siemens Gamesa Spanien, Windenergie ES0143416115 Verbund Österreich, Wasserkraft AT0000746409 Meyer Burger Technology Schweiz, Solarmodule CH0108503795 VERBIO Vereinigte Bioenergie Deutschland, Biokraftstoffe DE000A0JL9W6 SMA Solar Technology Deutschland, Solar-Wechselrichter DE000A0DJ6J9 Scatec Norwegen, Solarenergie & Energiespeicherung NO0010715139 Solaria Energía y Medio Ambiente Spanien, Photovoltaik ES0165386014

Die Darstellung der Indexkomponenten ist jeweils stichtagsbezogen und ist Änderungen unterworfen. Eine Übersicht aller Indexbestandteile steht Ihnen unter https://sgi.sgmarkets.com zur Verfügung.

Dass es sich hierbei ausschließlich um europäische Unternehmen handelt, beschneidet deren Wachstumspotenzial nicht, denn die meisten agieren überregional. Da der Index schwerpunktmäßig die Wertentwicklung von Vermögenswerten bestimmter Länder oder bestimmter Branchen abbildet, kann jedoch ein Konzentrationsrisiko bestehen.

Bei einem Investment in Zertifikate sind Chancen zudem immer mit Risiken verbunden, das kann im Extremfall auch zum Totalverlust des Kapitals führen.

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister Badischer Börsendienst Ronald Gehrt. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.