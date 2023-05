EQS-News: Intershop Hauptversammlung: Vorstand blickt auf das abgelaufene Geschäftsjahr und stellt künftige Trends im B2B-E-Commerce vor

EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Intershop Hauptversammlung: Vorstand blickt auf das abgelaufene Geschäftsjahr und stellt künftige Trends im B2B-E-Commerce vor



09.05.2023 / 13:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Jena, 9. Mai 2023 – Die INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-E-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Damit fand nach drei Jahren virtueller Hauptversammlung zum ersten Mal wieder eine Intershop-Hauptversammlung in physischer Präsenz statt. Zusätzlich wurde den Aktionären ermöglicht, die Hauptversammlung als Live-Veranstaltung über das HV-Portal der Gesellschaft zu verfolgen. – Die INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-E-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Damit fand nach drei Jahren virtueller Hauptversammlung zum ersten Mal wieder eine Intershop-Hauptversammlung in physischer Präsenz statt. Zusätzlich wurde den Aktionären ermöglicht, die Hauptversammlung als Live-Veranstaltung über das HV-Portal der Gesellschaft zu verfolgen. Markus Klahn, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Intershop Communications AG, und Petra Stappenbeck, seit dem aktuellen Geschäftsjahr Finanzvorständin (CFO) der Gesellschaft, präsentierten den Rückblick auf die Geschäftszahlen 2022, die strategische Ausrichtung und Fortschritte bei der langfristigen Entwicklung des Cloud-Geschäfts sowie den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Markus Klahn stellte nach einer Einführung den Entwicklungspfad im B2B-E-Commerce-Geschäft vor, der auch für Intershop einen Wegweiser bietet. Geplant ist die verstärkte Integration KI-basierter Technologie, um die Produktfunktionen kontinuierlich zu verbessern. Dabei soll die Intershop Commerce Lösung mittelfristig zu einem autonomen Portal entwickelt werden, in dem die Prozesse der Online-Shops der Intershop-Kunden durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz vielfach autonom ablaufen. Markus Klahn: „Mit der Akquisition der niederländischen Sparque B.V., einem der technologisch führenden europäischen Lösungsanbieter für personalisierte Website-Suchen und Produktempfehlungen auf Basis Künstlicher Intelligenz, haben wir im vergangenen Jahr unsere Commerce Plattform noch attraktiver für unsere Kunden gemacht. Das Thema ‚Autonomous Commerce‘ ist einer der spektakulärsten Trends im B2B-E-Commerce. Bei Intershop sind wir bestens für die zukünftige Entwicklung aufgestellt.“ CFO Petra Stappenbeck betonte die positive Entwicklung des Cloud-Geschäfts im vergangenen Jahr, das ein Wachstum in allen wesentlichen Cloud-Kennzahlen verzeichnete. Allerdings belastete insbesondere das Service-Geschäft das Ergebnis von Intershop im Geschäftsjahr 2022. Hier wies Petra Stappenbeck jedoch darauf hin, dass die Probleme in dem Bereich inzwischen behoben sind und künftig wieder mit wachsenden Umsätzen und Ergebnissen gerechnet werde. Nach einem zurückhaltenden Start in das laufende Geschäftsjahr zeigte sich der Vorstand für die kommenden Quartale zuversichtlich. Grund hierfür ist auch, dass Intershop gegen Ende des ersten Quartals mit der Toolineo GmbH & Co. KG einen wichtigen Neukunden gewinnen konnte. Damit verbunden sind unter anderem ein hoher Cloud-Auftragseingang und großvolumige Service-Aufträge. Frank Fischer von Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglied gewählt Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender der Shareholder Value Management AG und langjähriger Vertreter der Ankeraktionäre der Intershop Communications AG, wurde nun auch von der Hauptversammlung als Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Er ist bereits seit Dezember 2022 gerichtlich bestelltes Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats. Die Beteiligung an der Hauptversammlung lag bei 57 % des Grundkapitals. Die Anteilseigner stimmten bei der Beschlussfassung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Intershop-Website unter www.intershop.de/hauptversammlung verfügbar. Über die Intershop Communications AG: Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern. Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de. Intershop Pressekontakt: Mercedes Celine Zaremba

pr@intershop.de , Tel: +49-3641-50-1000 www.intershop.com/de/presseportal

09.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com