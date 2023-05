EUR/PLN: EMA 200 erreicht

Zu Beginn des Ukraine-Krieges schoss der Euro gegenüber dem Zloty zeitweise auf einen Wechselkurs von 5,00 PLN aufwärts und damit deutlich über die Handelsspanne des langfristigen Aufwärtstrends hinauf. Nur wenig später stabilisierte sich die Lage wieder, die Ausschläge wurden kleiner. Seit Anfang dieses Jahres schwindete die Kraft bei EUR/PLN jedoch zusehends, besonders in den letzten Wochen äußerst dynamisch! Die Verluste reichten hierbei zu Beginn dieser Woche sogar auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 4,5619 PLN abwärts und damit deutlich unter die untere Trendkanalbegrenzung. Doch zahlreiche Supports nahen, nicht zuletzt in Form einer Horizontalunterstützung um 4,55 PLN.

Technische Gegenreaktion möglich

Häufig kommt es an derart markanten Unterstützungsstellen zu technischen Gegenreaktionen, auch hier könnte dem Währungspaar EUR/PLN im Erfolgsfall ein Gegenkonter an 4,5762, jedoch maximal an 4,5940 PLN heranreichen. Entsprechend würde sich hieraus ein spekulativer Long-Ansatz ergeben, ein nachhaltiger Trendbruch dürfte allerdings mittelfristig weitere Verluste nach sich ziehen. Unterhalb von 4,55 PLN würden demnach weitere Abschläge auf 4,4831 PLN sehr zeitnah drohen, sollte sich die Abwärtsdynamik in der jetzigen Form fortsetzen.