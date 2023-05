IRW-News: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) geht eine Partnerschaft mit führendem nationalem Vertriebsgiganten im Vorfeld der Ersteinführung von Moodrink im September ein

IRW-PRESS: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) geht eine Partnerschaft mit führendem nationalem Vertriebsgiganten im Vorfeld der Ersteinführung von Moodrink im September ein

Vancouver, British Columbia, Kanada - 09. Mai 2022 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das Unternehmen oder bettermoo(d) Food), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit einem der bedeutendsten kanadischen Dienstleister für Vertrieb, Marketing und kommerzielle Lösungen (der Sales-Broker) eingegangen ist, um die Listung der Produkte des Unternehmens bei den größten Einzelhandelsvertriebsketten in ganz Kanada zu betreuen.

Die Partnerschaft stellt für das Unternehmen eine enorme Chance dar, zumal der Sales-Broker über umfangreiche Erfahrung und Reichweite im Bereich Vertrieb und Marketing verfügt. Der Sales-Broker, ein Vertriebs- und Marketinggigant mit Kunden, die auch die meisten bekannten Marken wie The Coca-Cola Company und der Nestlé S.A umfassen, gründete sein Unternehmen im Jahr 1927 und verfügt über mehr als 100 Niederlassungen mit über 20.000 Mitarbeitern rund um den Globus. Neben einer Vielzahl effizienter Services und Kompetenzen zählen datengestützte Strategien und Analytik zu den Fachgebieten des Sales-Brokers, um Marketingkampagnen zu optimieren und umfangreichen Zugang zu zahlreichen Vertriebskanälen im gesamten Einzelhandelsspektrum und dem Gastronomiebereich zu bieten.

Die Zusammenarbeit von bettermoo(d) und dem Sales-Broker bezieht sich auf die Ausarbeitung strategisch abgestimmter gemeinsamer Geschäftsstrategien, um die Bekanntheit der Marke des Unternehmens sowohl vor als auch nach der allseits erwarteten Einführung seines Referenzprodukts, Moodrink, einer Milchalternative auf Haferbasis, im September 2023 zu steigern. Durch effiziente Marketingkampagnen will sich das Unternehmen von Mitbewerbern abheben und seine Moodrink-Formulierung promoten, von welcher das Unternehmen überzeugt ist, dass sie die ernährungsphysiologischen Aspekte der traditionell konsumierten Kuhmilch sowie vieler der milchfreien Getränkemarken, die derzeit auf dem Markt für Milchalternativen erhältlich sind, ebenso bietet und in vielen Fällen sogar übertrifft.

Das Management geht davon aus, dass die Kooperation mit dem Sales-Broker eine wichtige Rolle bei der Steigerung des langfristigen Einzelhandelswachstums des Unternehmens in Kanada spielen und bettermoo(d) dabei unterstützen wird, sich auf dem mehrere Millionen Dollar schweren und rasch wachsenden kanadischen Markt für Milchersatzprodukte durchzusetzen, der Prognosen zufolge von 2023 bis 2027 jährlich um eine Rate von 10,39 % wachsen und ein Volumen von $ 610 Millionen erreichen soll. https://www.statista.com/outlook/cmo/food/dairy-products-eggs/milk-substitutes/canada

Wir freuen uns außerordentlich über die Partnerschaft mit einem derart gut etablierten Marketinggiganten. Die umfangreiche Branchenerfahrung und weltweite Reichweite des Sales-Brokers macht ihn zu einem sehr wertvollen Partner beim Eintritt in diese spannende Wachstumsphase des Unternehmens. Mit seiner Unterstützung und seinem Know-how wollen wir den Sektor der Milchalternativen revolutionieren und bettermoo(d) als führende Marke in Kanada und darüber hinaus positionieren, erklärte Nima Bahrami, der CEO von bettermoo(d) Holdings.

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovativer Hersteller pflanzlicher Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke mit Sitz in Vancouver, der demnächst Moodrink auf den Markt bringen wird, eine allseits erwartete nährstoffreiche Milchalternative mit einem revolutionären Geschmack.

Im Einklang mit seinem Motto What A Cow Eats and A Human Needs (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) ist bettermoo(d) bestrebt, Milchersatzprodukte zu produzieren, die sowohl für den Menschen als auch den Planeten gut sind, und zu gewährleisten, dass alle Produkte nährstoffreich und nachhaltig beschafft sind sowie den großartigen Geschmack traditioneller Milch aus den Alpenregionen der Schweiz, von Frankreich und Österreich nachahmen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, in Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme im Bereich Lebensmittel durchzuführen, um ein umfassendes Sortiment alternativer Produkte anzubieten, unter anderem Moogurt, B(u)etter und viele mehr, die besser für den Menschen und für den Planeten sind.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Nima Bahrami

Chief Executive Officer und Director

bettermoo(d) Food Corporation

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: investors@bettermoodfoodcorporation.com

Website: www.bettermoo.com

Tel: 1-855-715-1865

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der erwarteten kommerziellen Produktion des Moodrink, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, sollten und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70463

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70463&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08772W2076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.