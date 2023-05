TAG Immobilien vor den Quartalszahlen

Die in Deutschland tätige Immobiliengesellschaft kommt Übermorgen mit ihrem Zahlenwerk für das abgelaufene Trimester. Wie ist die charttechnische Situation der TAG-Aktie zu bewerten?

Doppelter Boden um 5,50 EUR?

Die Aktie kam im abgelaufenen Kalenderjahr unter gehörigen Verkaufsdruck und fiel von Kursen im Bereich um 22 EUR im Januar 2022 zeitweise unter die Marke von 6 EUR. Mit Beginn des neuen Kalenderjahres probiert sich der Titel an einer Bodenbildung und hat im Bereich um 5,50 EUR ein potenzielles Doppeltief ausgebildet.

Ausgehend von diesem Kursniveau konnte sich die TAG Immobilien-Aktie in der ersten Aprilhälfte kräftig erholen. Diese Kursbewegung wird aktuell in einer bullisch zu interpretierenden Dreiecksformation konsolidiert. Die untere Dreiecksbegrenzung korrespondiert zudem mit dem viel beachteten EMA50 im Tageschart (Unterstützung).

Bullisches Kursmuster suggeriert Aufwärtspotenzial

Diese Art von Chartformation hat in der Regel einen trendbestätigenden Charakter und ist nach dem vorherigen Anstieg somit bullisch zu interpretieren. Die am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen könnten somit als Impulsgeber für einen Anstieg in den Bereich 8,50 bis 9,00 EUR fungieren. Spätestens in dem Bereich wäre dann allerdings schon wieder mit Verkaufsinteresse zu rechnen.

Wird das skizzierte Dreieck hingegen gen Süden aufgelöst, müsste ein Re-Test des Bereichs um 5,50 EUR eingeplant werden, bis dahin haben aus technischer Sicht die Bullen allerdings die besseren Karten im kurzfristigen Zeitfenster.