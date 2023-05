ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Continental AG auf 'Sell' - Ziel 62 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Continental auf "Sell" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Conti habe solide abgeschnitten und mit schwarzen Zahlen im Autobereich positiv überrascht, schrieb Analyst Philipp Konig am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der freie Mittelfluss sei allerdings schwach gewesen./ag/mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 08:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

