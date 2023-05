BASF – Anzeichen einer Erholung

Die Aktie des Chemieriesen BASF kam Ende April kurzzeitig unter Druck. Zwar meldete der Konzern vor rund zwei Wochen einen Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Quartal. Dies war jedoch keine große Überraschung, denn Eckdaten wurden bereits einige Wochen zuvor veröffentlicht. Die Ludwigshafener halten zunächst auch an den Jahresprognosen fest. Der Kursrücksetzer rührt primär vom Dividenenabschlag. Mit 3,40 EUR pro Aktie zahlte BASF für das Geschäftsjahr 2022 trotz hoher Belastungen durch die gestiegenen Energiekosten und Abschreibungen in Milliardenhöhe auf die Geschäfte in Russland eine Dividende auf Vorjahresniveau. Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für das Papier gestimmt. Die global starke Marktposition und die Erwartung einer konjunkturellen Erholung im Jahresverlauf dürften dabei die Katalysatoren sein. Hinzu kommen bereits eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen. Weitere Rücksetzer sind dennoch nicht ausgeschlossen.

Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Die Barrieren der unten gewählten Produkte liegen mindestens 20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs von EUR 47,50. Wird die jeweilige Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt, erhalten Anleger das Bonuslevel ausbezahlt. Investoren bieten sich somit auch bei kleineren Rücksetzern, die Chance auf einen Ertrag. Wird die Barriere jedoch berührt oder unterschritten drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der BASF-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Chart: BASF Widerstandsmarken: 48,20/51,40/54,00/59,85 EUR Unterstützungsmarken: 44,60/46,40/47,00 EUR Die Aktie von BASF hat die 38,2%-Retracementlinie bei EUR 44,60 Anfang des Monats erneut getestet und verteidigt. Seither arbeitet sich das Papier in kleinen Schritten wieder nach oben. Aktuell findet sich die DAX®-Aktie in der Widerstandszone bestehend aus 50%-Retracementlinie (EUR 46,40) und 200-Tage-Durchschnittslinie (EUR 47,00). Gelingt der Ausbruch über diese Zone, könnte der Knoten platzen und die Aktie neues Aufwärsmomentum bis EUR 48,20 oder gar EUR 50 generieren. Solange die Hürde bei EUR 48,20 jedoch nicht überwunden ist, sollten Anleger stets die Unterstützungsmarke bei EUR 44,60 im Blick haben. Kippt die Aktie von BASF unter dieses Level, könnte die Stimmung zu Gunsten der Bären drehen. BASF in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum:21.04.2022 – 10.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de BASF in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.05.2017– 10.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von BASF für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag BASF HB838F 60,15 36,00 68,00 15.12.2023 BASF HB838A 55,40 32,00 60,00 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2023; 14:00 Uhr; Faktor Optionsscheine Long auf BASF für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag BASF HB99BV 8,01 37,484267 42,1698 5 Open End BASF HC53FK 14,75 43,73079 45,91733 15 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2023; 14:00 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf BASF für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag BASF HC3041 8,14 56,213567 51,530977 -5 Open End BASF HC6H5U 9,39 49,967044 47,778487 -15 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2023; 14:00 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der BASF finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Der Beitrag BASF – Anzeichen einer Erholung erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).