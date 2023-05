Capcom erzielt einen Rekordnettoumsatz und das sechste Jahr in Folge einen Rekordgewinn, angetrieben durch das Digital-Content-Geschäft, bei den konsolidierten Ergebnissen für das Ende März 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr

In 10 aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren ein Wachstum beim Betriebsgewinn erzielt und 41,7 Millionen Heimvideospiele an Konsumenten verkauft; der höchste Wert in der Geschichte des Unternehmens

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass die konsolidierten Geschäftsergebnisse (Japan GAAP - ungeprüft) für das am 31. März 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von 125.930 Millionen Yen (plus 14,4 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr), ein Betriebsergebnis von 50.812 Millionen Yen (plus 18,4 % gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr), einen ordentliche Ertrag von 51.369 Millionen Yen (plus 15,9 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr) und einen den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbaren Nettogewinn von 36.737 Millionen Yen (plus 12,9 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr) aufweisen.

Während des am 31. März 2023 abgeschlossenen Geschäftsjahrs wurden mit Blick auf das Kerngeschäft für Digital Contents von Capcom jährlich 41,7 Millionen Heimvideospiele verkauft und damit ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr erzielt. Dies gelang dem Unternehmen mit dem Release wichtiger neuer Titel seiner Flaggschiff-Reihe wie etwa Resident Evil 4 und Monster Hunter Rise: Sunbreak sowie durch die Fortsetzung des Digitalvertriebs von Katalogtiteln. Überdies nutzte das Unternehmen diese großen Marken in Filmen, Charakter-Merchandising und E-Sports und steigerte so seine Einnahmen, förderte effiziente Abläufe in Läden und neuen Ladenformaten in seinem Arcade-Operations-Geschäft und nutzte sein geistiges Eigentum in seinen Amusement Equipments-Geschäften. Infolgedessen erzielte Capcom einen Nettoumsatz auf Rekordniveau, das sechste Jahr in Folge einen rekordverdächtigen Gewinn auf allen Ebenen und das zehnte Jahr in Folge ein Wachstum beim Betriebsergebnis.

Für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr rechnet Capcom mit einem Nettoumsatz von 140.000 Millionen Yen und einem Betriebsergebnis von 56.000 Millionen Yen, was bedeutet, dass das Betriebsergebnis elf aufeinanderfolgende Jahre wachsen und sieben aufeinanderfolgende Jahre ein Rekordgewinn auf allen Ebenen erzielt würde.

1. Konsolidierte Finanzergebnisse für das am 31. März 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr (1. April 2022 bis 31. März 2023)

Nettoumsatz Betriebsergebnis Ordentlicher Ertrag Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbarer Nettogewinn Ergebnis je Aktie Millionen Yen Millionen Yen Millionen Yen Millionen Yen Yen Geschäftsjahr bis 31. März 2023 125.930 50.812 51.369 36.737 174,73 Geschäftsjahr bis 31. März 2022 110.054 42.909 44.330 32.553 152,48

2. Gewinnprognose für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr

Nettoumsatz Betriebsergebnis Ordentlicher Ertrag Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbarer Nettogewinn Ergebnis je Aktie Millionen Yen Millionen Yen Millionen Yen Millionen Yen Yen Geschäftsjahr bis 31. März 2024 140.000 56.000 56.000 40.000 191,28 Anmerkung: Capcom gibt nur Geschäftsprognosen für das gesamte Jahr ab, da die Geschäftsentwicklung auf jährlicher Basis gesteuert wird.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtlose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil", Monster Hunter", Street Fighter", Mega Man", Devil May Cry" und Ace Attorney". Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Strategien, Pläne, Prognosen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, beruhen auf Annahmen, die auf derzeit verfügbaren Informationen und vernünftigen Beurteilungen basieren. Aus verschiedenen Gründen kann die tatsächliche Leistung erheblich von diesen Aussagen abweichen. In der Unterhaltungsindustrie, der Capcom angehört, kann die Leistung aufgrund unterschiedlicher Nutzerbedürfnisse und anderer Veränderungen der Marktbedingungen höchst volatil sein. Zu den Faktoren, die sich auf die Leistung von Capcom auswirken können, zählen: (1) die Anzahl der Erfolgstitel und das Verkaufsvolumen im Heimvideospielgeschäft, auf das die meisten Verkäufe entfallen; (2) der Fortschritt bei der Entwicklung von Heimvideospielen; (3) die Verbrauchernachfrage nach Heimvideospielkonsolen; (4) die Verkäufe außerhalb Japans; (5) Änderungen der Aktienkurse und Wechselkurse; (6) Allianzen mit anderen Unternehmen mit Blick auf Produktentwicklung, Vertrieb und weitere Geschäftsaktivitäten; und (7) Änderungen der Marktbedingungen; (8) Naturkatastrophen, Krankheitsausbrüche, Wirtschaftskrisen und andere unvorhersehbare Ereignisse. Bitte beachten Sie, dass dies keine vollständige Liste von Faktoren ist, die sich auf das Betriebsergebnis von Capcom auswirken können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230510005388/de/

Capcom Public Relations & Investor Relations Section

Daniel Levine

+81-6-6920-3623

daniel-levine@capcom.com

Yoshiko Ikeda

+81-6-6920-3623

yoshiko-ikeda@capcom.com