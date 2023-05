EQS-News: Joint Venture genehmigt: SHOP APOTHEKE EUROPE und Galenica gründen führende Online-Apotheke der Schweiz.

EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Joint Venture

Joint Venture genehmigt: SHOP APOTHEKE EUROPE und Galenica gründen führende Online-Apotheke der Schweiz. Sevenum, die Niederlande, 11. Mai 2023. Die Wettbewerbsbehörden in der Schweiz und Österreich haben die Genehmigung für das Joint Venture zwischen SHOP APOTHEKE EUROPE und Galenica heute bestätigt. Ende März 2023 hatten SHOP APOTHEKE EUROPE, die führende Online-Apotheke in Europa und Galenica, der führende integrierte Gesundheitsdienstleister der Schweiz, im Rahmen einer strategischen Partnerschaft die Gründung eines Joint Ventures angekündigt. Nun stimmten die zuständigen Wettbewerbsbehörden der Zusammenführung der Geschäftstätigkeiten von shop-apotheke.ch und Mediservice AG zu. Mediservice AG ist die führende Spezialapotheke in der Schweiz mit Fokus auf dem Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) sowie der Betreuung chronisch kranker PatientInnen zu Hause. SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende Online-Apotheke Europas und betreibt mit shop-apotheke.ch eine stark wachsende digitale Gesundheitsplattform in der Schweiz. KundInnen von shop-apotheke.ch und Mediservice sowie auch NeukundInnen werden künftig vom umfangreichen Angebot der neuen Online-Apotheke profitieren, das Gesundheits- und Schönheitsprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente und Gesundheitsdienstleistungen umfassen wird. SHOP APOTHEKE EUROPE wird 51% der Anteile von Mediservice AG erwerben, Galenica AG hält 49% am Joint Venture. Mediservice AG wird wiederum die Geschäftstätigkeiten von shop-apotheke.ch übernehmen – dies wird dann das Joint Venture bilden. Galenica leistet zudem eine Barzahlung von 29 Millionen Euro. und erhält im als Gegenleistung für den oben genannten Anteilserwerb und die Barzahlung, eine Beteiligung von 8% an SHOP APOTHEKE EUROPE im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Die Beteiligung von Galenica unterstreicht die gemeinsame strategische Ausrichtung der Partner. Hier findet sich die Pressemitteilung zur Ankündigung des Joint Ventures Ende März 2023. ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am schnellsten wachsende Online-Apotheke in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv. Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. SHOP APOTHEKE EUROPE bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 150.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte, verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung sowie weitere gesundheitsbezogene Sortimente. Derzeit vertrauen rund 10 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE. Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. SHOP APOTHEKE EUROPE (Redcare Pharmacy N.V.) notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. ÜBER GALENICA. Galenica ist die führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleisterin in der Schweiz. Mit über 500 eigenen, als Joint Venture sowie von unabhängigen Partnern betriebenen Apotheken führt Galenica das schweizweit größte Apothekennetzwerk. Zudem entwickelt und führt Galenica bekannte eigene Marken und Produkte sowie exklusive Marken und Produkte von Geschäftspartnern und bietet ihren Kunden vor Ort diverse Gesundheitsdienstleistungen und -checks an. Galenica ist zudem der führende Anbieter von Pre-Wholesale- und Wholesale-Distributionsdienstleistungen sowie Datenbankservices für den Schweizer Gesundheitsmarkt. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36’067’446). Weitere Informationen finden Sie unter www.galenica.com.

