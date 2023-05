GNW-Adhoc: Quantexa stellt ING Lösung zur Stärkung und Automatisierung der globalen Risikoabsicherung bereit

^LONDON, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute hat Quantexa (https://www.quantexa.com/), ein weltweit führender Anbieter von Decision Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, bekanntgegeben, dass die ING die Plattform von Quantexa einsetzt, um ihre Bemühungen zur Risikoerkennung und -ermittlung zu stärken. Als globale Bank, die 37 Millionen Kunden, Firmenkunden und Finanzinstitute in 40 Ländern betreut, ist die ING entschlossen, ihre Kunden zu schützen und Finanzkriminalität zu bekämpfen. Mithilfe von KI und fortschrittlichen Graph-Analysefunktionen, die von der Quantexa-Plattform bereitgestellt werden, konzentrieren sich die Ermittlungsteams der ING auf die Entwicklung effektiverer und effizienterer globaler Maßnahmen zur Kundenkenntnis (KYC) und Geldwäschebekämpfung (AML). Indem sie Kunden und Gegenparteien miteinander verbindet, schafft die Plattform Kontext und deckt komplexe Netzwerke auf. Die ING hat sich für die Plattform von Quantexa entschieden, weil sie bei der Analyse interner Transaktionsdaten hilft und externe Daten einbezieht, um einen 360-Grad-Blick auf das Risiko des Kundenstamms zu erhalten. Anfang 2023 haben die ING und Quantexa eine erfolgreiche erste Implementierung für Trade Finance in Hongkong und Singapur abgeschlossen. Die ING und Quantexa arbeiten nun an einer globalen Einführung mit erweiterten Bemühungen im Bereich Finanzmärkte und Korrespondenzbanken. Dan Higgins, Chief Product Officer bei Quantexa, erklärte: ?Die effektivste Methode zur Verhinderung von Geldwäsche besteht darin, den Kontext zu verstehen, der dem Verhalten von Kriminellen zugrunde liegt und sie miteinander verbindet. Wir freuen uns darauf, auf unserer erfolgreichen Innovationsbilanz mit der ING aufzubauen und sie bei ihrer Mission zu unterstützen, die Risikoabdeckung in allen wichtigen globalen Geschäftsbereichen zu verbessern und bei der Identifizierung und Bekämpfung krimineller Bedrohungen im Bankensektor führend zu sein." Karim Tadjer, Global KYC lead, ING Group, dazu: ?Bei der ING haben wir uns dem Kampf gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität verschrieben und arbeiten ständig an Innovationen, um die Sicherheit und Compliance der Bank zu gewährleisten. Wir freuen uns, mit Quantexa einen Partner mit den gleichen Ambitionen gefunden zu haben. Durch die Nutzung der kontextbezogenen Einblicke, die durch ihre Plattform generiert werden, können wir unsere Erkennungsmodelle stärken und wichtige Prozesse bei unseren KYC- und AML-Maßnahmen automatisieren. Dies führt zu Effizienzsteigerungen für unsere Ermittlungsteams und zu einem besseren Kundenerlebnis." Über Quantexa? Quantexa ist ein globales Unternehmen für Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet und Unternehmen in die Lage versetzt, vertrauenswürdige betriebliche Entscheidungen zu treffen, indem es Daten Bedeutung verleiht. Mit den neuesten Fortschritten in den Bereichen Big Data und KI deckt die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa verborgene Risiken und neue Chancen auf, indem sie eine kontextbezogene, vernetzte Sicht auf interne und externe Daten an einem einzigen Ort bietet. Sie löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, KYC, Customer Intelligence, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus. Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute mehr als 600 Mitarbeiter und Tausende von Nutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Das Unternehmen hat Büros in London, New York, Boston, Toronto, Málaga, Brüssel, Amsterdam, Luxemburg, Singapur, Melbourne, Sydney und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.quantexa.com (http://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quantexa). Medienanfragen Kontakt: Stephanie Crisp, Associate Director and Media Strategist, Fight or Flight E-Mail: Quantexa@fightflight.co.uk (mailto:Quantexa@fightflight.co.uk)?? ? Kontakt: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing Tel.: +1 609 502 6889 E-Mail: adamjaffe@quantexa.com (mailto:adamjaffe@quantexa.com)?? - oder - RapidResponse@quantexa.com (mailto:RapidResponse@quantexa.com)? °