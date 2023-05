Wie ist die aktuelle Geldpolitik der EZB zu bewerten?

Einer der profiliertesten Chefvolkswirte der Deutschen Bundesbank und später der EZB bezeichnete kürzlich in einem Interview die EZB-Politik als Würfelspiel. Damit ist alles gesagt: Weitere Zinserhöhungen sind kaum möglich, weil sie das Wachstum bremsen, aber man damit die Inflation kaum in den Griff bekommt. Somit ist der klare Widerspruch erkennbar, was sich die EZB weiterhin denkt.

Die ergänzenden Interpretationen lieferte der deutsche Bundesbankrepräsentant im EZB-Rat in einem Interview in der FAZ Anfang der Woche. Wir leben also in diesen Fragen von Woche zu Woche.

Nach enttäuschenden Zahlen: Hat Plug Power eine Zukunft?

Die in den letzten Jahren entwickelten Techniken in der Brennstoffzellenherstellung wurden umfangreich an den Börsen mit Bewertungen eingeordnet, die jenseits von Gut und Böse lagen. Alle Euphorie wird zügig zurückgebaut, denn: Eine wirklich überzeugende Brennstoffzellenproduktion mit Langzeitwirkung für alle großen Fahrzeughersteller gibt es noch nicht, jedoch viele interessante Zwischenergebnisse, die schon in die Produktion einfließen. An den Leistungen dieser Aggregate und den Stückzahlen wird es erst ab 2024 zu wirklich erkennbaren Resultaten kommen. Deshalb besteht keine Eile für Investments.

Die Immobilienpreise fallen: Was bedeutet für Vonovia und Co.?

Der Immobilienboom ist zu Ende. Alle Immobiliengesellschaften müssen ihre eigenen Bewertungen wieder an die Marktwerte anpassen. Das führt zu umfangreichen Wertberichtigungen, wie von Vonovia und LEG schon vorgemacht. Der Immobilienwert von VONOVIA in der Bilanz entspricht aktuell immer noch dem 28-fachen der Mieteinnahmen. Somit sind weitere Abschreibungen unvermeidlich. Ende offen, aber: Die massiven Kurskorrekturen um mehr als 50 % preisen das bereits weitgehend ein. Das wird die Ausgangsbasis für Investments - aber nicht vor der zweiten Jahreshälfte.