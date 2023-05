EQS-News: Tearlach ernennt David Flint zum Direktor des Unternehmens und zum Präsidenten von Pan Am Lithium (Nevada) Corp; Charles Ross wurde zum Interims-CEO berufen

EQS-News: Tearlach Resources / Schlagwort(e): Personalie

Tearlach ernennt David Flint zum Direktor des Unternehmens und zum Präsidenten von Pan Am Lithium (Nevada) Corp; Charles Ross wurde zum Interims-CEO berufen



12.05.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Tearlach ernennt David Flint zum Direktor des Unternehmens und zum Präsidenten von Pan Am Lithium (Nevada) Corp; Charles Ross wurde zum Interims-CEO berufen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, den 11. Mai 2023 – Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) („Tearlach“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von David Flint mit sofortiger Wirkung zum Direktor des Unternehmens und Präsidenten von Pan Am Lithium (Nevada) Corp. bekanntzugeben. Bei der letztgenannten Gesellschaft handelt es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, durch die Herr Flint die Explorationsaktivitäten des Unternehmens in Nevada leiten wird. Charles Ross wurde als Interims-CEO beauftragt. Herr Flint leitete das Gabriel-Explorationsteam und war federführend bei der Entwicklung und Umsetzung des aktuellen Explorationsplans, gemäß dem das Nevada-Projekt des Unternehmens konsequent vorangetrieben wurde.

Herr Flint bringt umfangreiche Kenntnisse als auf Metalle spezialisierter Geologe ein und kann auf einen wertvollen Erfahrungsschatz von über 35 Jahren zurückblicken. Zuletzt war er als VP of Exploration für Allied Nevada Gold tätig, wo er erfolgreich Explorationsprogramme leitete, die zu einer wesentlichen Steigerung von 10 Millionen Unzen Gold und 450 Millionen Unzen Silber bei den veröffentlichten Reserven der Hycroft-Mine führten. Darüber hinaus war Herr Flint für verschiedene technische Studien verantwortlich, die die Abbaupläne und die Machbarkeitsstudie unterstützten. Insbesondere spielte er eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung der Reserven und der Veröffentlichung von Technischen Berichten gemäß NI 43-101 für das Hasbrouck Mountain-Projekt. Während seiner 20 Jahre langen Anstellung bei Freeport McMoRan übte Herr Flint verschiedene Funktionen aus, einschließlich als Projektgeologe für die Entdeckung, Exploration, Entwicklung und die frühe Produktionsphase des Grasberg-Vorkommens in Irian Jaya (Indonesien). Die während dieses anfänglichen Zweijahreszeitraums festgelegten Ressourcen beliefen sich auf ungefähr 500 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,50 % Kupfer und 1,50 g/t Gold. Er leistete auch einen wesentlichen Beitrag zu Studien zur Untertagebau-Geologie, der Abbauplanung, der Beaufsichtigung von Bergarbeitern sowie Expansionsstudien und hatte einen maßgeblichen Anteil an sieben Bergbaustudien, die zur erfolgreichen Aufnahme der Produktion führten. Darüber hinaus verfügt Herr Flint über umfassende Erfahrung bei der Exploration im Bereich der Edelmetalle und hat für so renommierte Unternehmen wie Rio Tinto und Freeport McMoRan im Westen der Vereinigten Staaten und in Panama gearbeitet. Zu seinen Fachgebieten gehören die Geologie hydrothermal-epigenetischer Lagerstätten (epithermale Gold- und porphyrische Kupferlagerstätten), die mehrdimensionale Erzkörpercharakterisierung, der Entwurf von Blockbruchbauverfahren sowie technisches Projektmanagement. Herr Flint verfügt über Bachelor- und Master-Abschlüsse in Geologie und ist als CPG (Certified Professional Geologist) beim American Institute of Professional Geologists (AIPG) zertifiziert. Seine Führungsqualitäten waren bei der Leitung des Explorationsteam beim Gabriel-Projekt in Nevada von entscheidender Bedeutung.

Herr Ross verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der internationalen Ressourcen, wobei sein Schwerpunkt zum großen Teil auf Projekt- und Finanzmanagement in leitender Funktion lag. Er hatte Posten als Direktor, Präsident und Finanzleiter bei einer Vielzahl von börsennotierten Rohstoffunternehmen inne und kann auf umfassende Erfahrung im Bereich der Unternehmensfinanzierung und der Verwaltung börsennotierter Unternehmen zurückblicken.

Herr Lekstrom ist aus persönlichen Gründen als Präsident, CEO und Direktor von Tearlach zurückgetreten und wird weiterhin den Posten eines Direktors von Pan Am Lithium (Nevada) Corp. bekleiden, die Inhaberin des Gabriel-Projekts ist. Tearlach wird mit Herrn Lekstrom zusammenarbeiten, um strategische Optionen zur Maximierung des Shareholder-Value aus dem Gabriel-Projekt zu ermitteln, während Dr. Selway, die VP Exploration von Tearlach, gleichzeitig die kanadischen Projekte in den Entdeckungsstadien vorantreibt. Dies könnte für die Aktionäre den zusätzlichen Vorteil bieten, über zwei Gelegenheiten in zwei bergbaufreundlichen Rechtsräumen zu verfügen, wobei sich jeweils ein Lithium-Experte in jedem Land vor Ort befindet. Das Unternehmen weiß den Anteil, den Herr Lekstrom am Wachstum des Unternehmens hatte, sehr zu schätzen und freut sich auf seine weitere Unterstützung als Direktor von Pan Am Lithium (Nevada) Corp.

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass Paul Chow aus dem Vorstand zurückgetreten ist, um sich auf seine aktuellen Verpflichtungen konzentrieren zu können. Wir danken ihm für den Beitrag, den er für das Unternehmen geleistet hat, und wünschen ihm auf seinem künftigen Weg alles Gute.



Über Tearlach :

Tearlach, ein Mitglied der TSX Venture 50-Rangliste, ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach hat ein Joint Venture-Abkommen mit Blackrock Silver für das Gabriel-Projekt in Tonopah (Nevada) abgeschlossen, das an die TLC-Lagerstätte von American Lithium angrenzt, und hat 11 Bohrlöcher auf der Gabriel-Liegenschaft durchgeführt. Tearlach verfügt über drei Lithiumliegenschaften in Ontario: Final Frontier, Georgina Stairs und New Frontier. Final Frontier grenzt an das PAK-Lithiumvorkommen von Frontier Lithium nördlich von Red Lake. Georgina Stairs liegt nordöstlich des Georgia Lake-Vorkommens von Rock Tech Lithium in der Nähe von Beardmore. Tearlach besitzt außerdem zwei Lithiumprojekte in Quebec: das Rose-Fliszar-Muscovite-Projekt in der Region James Bay sowie das Shelby-Projekt, das an das Corvette-Lithiumprojekt von Patriot Battery Metals sowie an das Cancet- und das Adina-Lithiumprojekt von Winsome Resources angrenzt. Tearlach besitzt außerdem die Savant-Liegenschaft, ein Grundstück mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen im Explorationsstadium in Nordwest-Ontario. Das Hauptziel von Tearlach ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen in Nordamerika zu positionieren. Um weitere Informationen über das Unternehmen zu erhalten, kontaktieren Sie uns unter info@tearlach.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.tearlach.ca für aktuelle Informationen zu den Projekten und zugehörige Hintergrundinformationen.

IM NAMEN DES VORSTANDS,

TEARLACH RESOURCES LIMITED

Charles Ross

Chief Executive Officer

Suite 610 - 700 W. Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1G8

Tel.: 604-688-5007

