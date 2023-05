Vorsichtig optimistisch | Schwache Wirtschaftsdaten bremsen Anstieg

Direkt zum Video auf YouTube

Drei Faktoren wirken sich zum Wochenauftakt auf die Wall Street positiv aus. Am Sonntag wurden zwei Übernahmen im Wert von über $40 Mrd. gemeldet. Newmont schluckt Newcrest und ONEOK übernimmt Magellan Midstream Partners. Wir sehen global ansonsten weitere Zeichen, dass Inflation an Schwung verliert, was den Notenbanken mehr Raum gibt die Phase der Zinsanhebungen zu beenden. In den USA gibt es außerdem weitere Signale, dass die Gespräche zur Anhebung der Schuldengrenze Fortschritte machen. Am Dienstag soll es im Weißen Haus ein zweites Treffen zwischen Biden und den Vertretern der Republikaner geben. Eine finale Einigung dürfte vor der Abreise von Biden zu dem G7 Gipfel in Japan am 17. Mai allerdings nicht erreicht werden. Wie dem auch sei, sind alle drei Faktoren für die Wall Street positiv zu werten: Die Entwicklung der Inflation, vermehrte Übernahmen und die Verhandlungen zur Schuldengrenze.



