EQS-News: ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy und JOLT Energy vertiefen langjährige Partnerschaft mit Ausbauzielen für ein ultraschnelles Ladenetz in Innenstädten

17.05.2023 / 14:30 CET/CEST

ADS-TEC Energy ermöglicht durch Kombination aus Batteriespeicher und Ladesäule eine schnelle Skalierung der Ladeinfrastruktur in Innenstädten ohne Netzausbau

Charge Point Operator JOLT Energy (JOLT) setzt auf die batteriegepufferten Ladelösungen von ADS-TEC Energy

150 Mio. Euro Finanzierung für JOLT durch Infrastruktur-Kapitalgeber für den Aufbau eines ultraschnellen Ladenetzes in Städten - Aufbau von über 1.000 Ladepunkten in den nächsten 18 Monaten ist angekündigt

Für 2023 hat JOLT bereits hohe zweistellige Zahl an Systemen bestellt

NÜRTINGEN, Deutschland – 17. Mai 2023 – Die ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein führender internationaler Hersteller von batteriespeicherbasierten Plattformlösungen, gibt zusammen mit JOLT Energy im Rahmen ihrer bestehenden strategischen Partnerschaft bekannt, dass die langjährige Zusammenarbeit in der Einführung von ultraschnellen Ladestationen in Großstädten Europas und in den Vereinigten Staaten, weiter vertieft wird. Für das Jahr 2023 hat JOLT bereits eine hohe zweistellige Anzahl an Systemen bestellt und weitere Bestellungen sollen gemäß Aufbauplan folgen. Die Zusammenarbeit unterstreicht, wie stark ein schnelles, komfortables Ladeerlebnis insbesondere auch im innerstädtischen Bereich gefragt ist.



Die batteriegepufferten Ultraschnellladelösungen von ADS-TEC Energy bieten auch ohne Netzausbau im leistungsbegrenzten Niederspannungsnetz eine Ladeleistung von bis zu 320 kW. Auf den Netzausbau zu warten kann Monate dauern und in Städten gibt es für Trafostationen meistens keinen Platz. Ladestationen von ADS-TEC Energy lassen sich hingegen auf kleinster Fläche schnell in gegebene Standortsituationen integrieren. Zugleich stützen sie das Netz, speichern Überschüsse an erneuerbaren Energien und halten diese Energie bereit fürs Laden oder weitere Bedarfe. So werden die Ladestationen zu Energieplattformen, die Betreibern ein nachhaltiges Standort-Energiemanagement und E-Autofahrern schnelles Laden ermöglichen.





ADS-TEC Energy und JOLT Energy vertiefen langjährige Partnerschaft

JOLT hat in Deutschland seit über einem Jahr das Ultraschnellladesystem ChargeBox von ADS-TEC Energy im Einsatz. Die Ladelösungen sind vor allem in Ballungszentren installiert und werden von Elektroautofahrenden häufig genutzt. An hochfrequentierten Ladepunkten von JOLT ist bereits heute eine Auslastung von über 60% im Wochenschnitt zu verzeichnen, Tendenz steigend. Jetzt geht es darum, die Ausbaugeschwindigkeit von Schnellladestationen massiv zu beschleunigen, um die große Nachfrage zu bedienen. „Der Einstieg eines Infrastruktur-Kapitalgebers bei JOLT zeigt, dass exponentiell wachsende Schnelllade-Netzwerke als ein entscheidender Faktor für die flächendeckende Elektrifizierung des städtischen Verkehrs erkannt werden“, so Maurice Neligan, CEO von JOLT Energy.

Thomas Speidel, CEO ADS-TEC Energy: „Wir freuen sehr darüber, die strategische Zusammenarbeit mit JOLT weiter zu vertiefen, um unser gemeinsames Ziel zu verfolgen: Ultraschnellladen an nahezu jedem Ort. Insbesondere in innerstädtischen Bereichen fehlt es meist an der benötigten Netzleistung und es gibt wenig freie Fläche. Genau dafür sind unsere Ladelösungen optimal geeignet, da sie trotz leistungsbegrenzten Stromanschlüssen ultraschnelles Laden ermöglichen, wenig Platz in Anspruch nehmen und einfach zu installieren sind. Mit ihrer großen Speicherkapazität und Multifunktionalität werden sie zur wertvollen Plattform für die Energiewende.“



Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist.



Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme.

Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Sie wurde zuletzt vom Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Kreis der Besten“ erhoben. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Mehr Informationen unter: ads-tec-energy.com



Über JOLT Energy

JOLT Energy, ein 2018 gegründeter Charge Point Operator (CPO) mit Sitz in Dublin und München, bietet Autofahrer:innen ultraschnelles Laden in europäischen und nordamerikanischen Städten an. Die Ladeinfrastruktur von JOLT kann dank einer Ladeleistung von bis zu 320 kW Fahrzeuge Strom für rund 200 km in nur zehn Minuten aufladen. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Entwicklung, Finanzierung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur an der Schnittstelle zwischen Energieerzeugung und -verteilung.

JOLT arbeitet mit verschiedenen Unternehmen wie Tankstellen oder Supermärkten zusammen, um ultraschnelles Laden in die Innenstädte zu bringen. Die Ladestationen von JOLT verfügen über integrierte Batteriespeicher, so dass sie an das normale Niederspannungsnetz angeschlossen werden können, ohne dass ein umfangreicher Netzausbau erforderlich ist. Das JOLT-Ladenetz dient als intelligentes Energiespeichersystem, das Angebot und Nachfrage von Strom aus erneuerbaren Quellen in Echtzeit ausgleichen kann, das Netz stabilisiert und zusätzliche Einnahmequellen schafft. Mit seinem Ansatz erfüllt das Unternehmen nicht nur die Nachfrage seiner Kunden und Partner nach ultraschnellen Ladevorgängen, sondern unterstützt auch die globale Energie- und Mobilitätswende hin zu einem nachhaltigen, vollelektrischen Verkehrssystem.

Mehr Informationen unter: www.jolt.energy

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2023, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 11. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

